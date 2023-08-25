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    Не только про Пригожина. Материалы «Фонтанки», которые нужно прочитать

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    Мы знаем, как сложно на бегу рабочей недели прочитать все, что выдавала в будни «Фонтанка.ру». В рутинной гонке легко пропустить важное, полезное или просто забавное. Мы попытаемся исправить эту ситуацию. В качестве эксперимента сегодня мы будем публиковать здесь лучшие и главные материалы ушедшей недели. Смотреть онлайн можно не только на «Фонтанку», но и на Петербург. В этом помогут наши супервидовые веб-камеры проекта «(От)личный Петербург». Включайте, смотрите, читайте и голосуйте.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном. Здесь также есть обратная связь с редакцией, где отвечают без промедления.

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