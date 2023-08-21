Участница «Пацанок» оказалась в центре скандала с ЛГБТ-фотосессией в Дагестане

Полиция Дагестана проводит проверку после публикации фотосессии двух девушек на Сулакском каньоне. Как заявили 21 августа в пресс-службе ведомства, речь идет о статье о ЛГБТ-пропаганде ( ст. 6.21 КоАП РФ ).



Одновременно в соцсетях и СМИ распространились снимки с участницей 6 сезона шоу «Пацанки» Лауритой Карповой, на которых она позирует в белом платье рядом с другой девушкой. На фотографиях они держатся за руки и целуют друг друга. По данным пресс-секретаря дагестанского МВД, вторая участница съемки — из Петербурга.

