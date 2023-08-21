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    Участница «Пацанок» оказалась в центре скандала с ЛГБТ-фотосессией в Дагестане

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    Полиция Дагестана проводит проверку после публикации фотосессии двух девушек на Сулакском каньоне. Как заявили 21 августа в пресс-службе ведомства, речь идет о статье о ЛГБТ-пропаганде (ст. 6.21 КоАП РФ).

    Одновременно в соцсетях и СМИ распространились снимки с участницей 6 сезона шоу «Пацанки» Лауритой Карповой, на которых она позирует в белом платье рядом с другой девушкой. На фотографиях они держатся за руки и целуют друг друга. По данным пресс-секретаря дагестанского МВД, вторая участница съемки — из Петербурга.

    Одну из таких публикаций репостнул к себе в канал депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. Он написал, что «подготовил соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру и МВД России на предмет проверки и персонализации участников провокации в Дагестане».

    В телеграм-каналах утверждается, что эти фото Карпова опубликовала в заблокированной соцсети. Сейчас страница девушки закрыта.

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