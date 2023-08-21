Участница «Пацанок» оказалась в центре скандала с ЛГБТ-фотосессией в Дагестане

Полиция Дагестана проводит проверку после публикации фотосессии двух девушек на Сулакском каньоне. Как заявили 21 августа в пресс-службе ведомства, речь идет о статье о
Одновременно в соцсетях и СМИ распространились снимки с участницей
Одну из таких публикаций репостнул к себе в канал депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. Он написал, что «подготовил соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру и
В телеграм-каналах утверждается, что эти фото Карпова опубликовала в заблокированной соцсети. Сейчас страница девушки закрыта.