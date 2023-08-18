Рядом с пляжем и лесом. Как купить загородную недвижимость по интересной цене

Как приобрести загородную недвижимость рядом с Петербургом по доступной цене? Один из возможных вариантов — аукцион. Что, где и за сколько сегодня выставляют на торги, рассказывают специалисты Российского аукционного дома (РАД). На электронной площадке купить участок или здание могут компании, индивидуальные предприниматели, а также частные лица.
Популярность дистанционных форматов работы и обучения, рост стоимости жилья в черте города, развитие ипотеки на ИЖС, ослабление рубля, а также запрет на выезд для некоторых категорий россиян — вот факторы, которые формируют высокий спрос на рынке загородной недвижимости летом 2023 года. И, как говорят специалисты, будут влиять на него в дальнейшем. Ковид повлёк за собой тренд на деурбанизацию, но сейчас более существенную роль играют финансовые аргументы. Сегодня цена двухкомнатной квартиры в спальном районе Петербурга может превышать стоимость дома площадью от 100 кв. м с собственным участком. Именно поэтому семейные покупатели, взвешивая все за и против, всё чаще делают выбор в пользу пригорода.
Где находится загородная недвижимость, продающаяся на электронной площадке РАД?
Основной объём сделок приходится на участки в удалении 20–40 км от КАД. Популярными направлениями по-прежнему остаются Курортный и Выборгский районы Петербурга, а также Приозерский и Всеволожский районы Ленобласти. Самые дорогие участки — рядом с Репино, Комарово и Песками. Петродворцовый, Пушкинский и Ломоносовский районы в скором времени получат присоединение к Восточному скоростному диаметру и удобный выезд на скоростные магистрали, что приведёт к увеличению стоимости этих направлений.
В целом, на площадке РАД можно найти загородные объекты во всех пригородных районах Северной столицы и большинстве районов 47-го региона.
Какие участки и здания «уходят с молотка» на аукционе?
Российский аукционный дом предлагает покупателям широкий выбор: не только объекты приватизации, продаваемые по поручению Комитета имущественных отношений Петербурга, но и активы частных собственников, лоты ГК «Агентство по страхованию вкладов», имущество банкротов и т.п. Это участки для ИЖС и других категорий загородного строительства, земля под реализацию девелоперских проектов в малоэтажном сегменте и в сегменте рекреационной недвижимости, а также имущество бывших санаторно-курортных комплексов и пр.
Что можно сегодня купить в административных границах Петербурга на электронной площадке РАД?
Если говорить об объектах приватизации, то на продажу выставлено 10 лотов в разном состоянии. Минимальная стоимость — 1 млн рублей. Самая высокая цена — у участка в посёлке Лисий Нос, расположенного менее чем в 5 минутах от пляжа Дубки, на берегу Финского залива. Он продаётся за 17,144 млн рублей. Ещё один привлекательный лот — дом площадью 236,3 кв. м в Петергофе за 5,1 млн рублей.
Ряд интересных объектов есть в Ломоносове: четыре квартиры, образующие жилой дом на Центральной улице, аналогичный объект на Лесной улице, имущественный комплекс на Краснофлотском шоссе. По публичному предложению можно приобрести здание общей площадью 453,5 кв. м в Павловске на участке площадью 15,32 сотки за 4 842 000 рублей.
Если рассматривать частную собственность, то можно выделить особняк с видом на Павловский парк в Тярлево, дом с участком в скандинавском стиле в Рощино, участок 60 соток премиум-класса на южном побережье Финского залива.
А в Ленобласти что и почём продается?
По линии АСВ продаются два коттеджа в посёлке Волочаевка Выборгского района Ленобласти — с очень привлекательными ценами отсечения (6,16 млн за коттедж 329,5 кв. м и 7,38 млн за коттедж 438,6 кв. м). Есть дом с участком в частном секторе Шлиссельбурга.
Есть ли интересные лоты для строительных компаний?
Под девелоперские проекты РАД предлагает почти 36 га в Райкузи в Ломоносовском районе Ленобласти, а также 5 га под малоэтажную застройку во Всеволожске.
Как принять участие в торгах на электронной площадке?
Все торги проходят онлайн. Для участия нужны аккредитация на электронной площадке, регистрация в личном кабинете, оплата задатка, которая осуществляется через личный кабинет. Кроме того, будущему покупателю потребуется электронная цифровая подпись для подписания документов. Решить все эти вопросы можно с помощью сотрудников техподдержки РАД.
Какие документы потребуются для участия в конкурсе?
Список документов для участия в торгах зависит от статуса участника — физлицо, ИП, юрлицо. Для первых двух категорий потребуется паспорт, для последней — уставные документы. И, конечно, заявка на участие. Перечень всех необходимых документов можно найти в информационном сообщении к торгам.
Также на площадке вместе с информационным сообщением выложена вся информация об объекте, условиях заключения сделки и форма договора, который будет заключаться с победителем торгов. Эта форма неизменна.
Есть ли какие-то особенности при заключении договора купли-продажи?
Подписание договора происходит по стандартной процедуре. А условия оплаты и прочие важные нюансы становятся известны покупателям ещё на стадии приёма заявок, пока объект экспонируется.
С подробной информацией об объектах продажи можно ознакомиться на сайте Российского аукционного дома (РАД).
Фотографии предоставлены пресс-службой РАД.
АО «Российский аукционный дом», auction-house.ru