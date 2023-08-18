Рядом с пляжем и лесом. Как купить загородную недвижимость по интересной цене

Если говорить об объектах приватизации, то на продажу выставлено 10 лотов в разном состоянии. Минимальная стоимость — 1 млн рублей. Самая высокая цена — у участка в посёлке Лисий Нос, расположенного менее чем в 5 минутах от пляжа Дубки, на берегу Финского залива. Он продаётся за 17,144 млн рублей. Ещё один привлекательный лот — дом площадью 236,3 кв. м в Петергофе за 5,1 млн рублей.



Ряд интересных объектов есть в Ломоносове: четыре квартиры, образующие жилой дом на Центральной улице, аналогичный объект на Лесной улице, имущественный комплекс на Краснофлотском шоссе. По публичному предложению можно приобрести здание общей площадью 453,5 кв. м в Павловске на участке площадью 15,32 сотки за 4 842 000 рублей.



Если рассматривать частную собственность, то можно выделить особняк с видом на Павловский парк в Тярлево, дом с участком в скандинавском стиле в Рощино, участок 60 соток премиум-класса на южном побережье Финского залива.

