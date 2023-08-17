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    Андрей Константинов не подведет итоги этой недели. Но вы не волнуйтесь

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    Традиционный эфир авторской программы «Итоги недели с Андреем Константановым» не состоится в эту пятницу, 18 августа. Причины — сугубо технические.

    Решение об отмене эфира 18 августа связано с тем, что у генерального директора АЖУРа, писателя Андрея Константинова в этот день не будет доступа к устойчивой интернет- или сотовой связи.

    «Не пугайтесь. Все в порядке. Мы обязательно увидимся в следующую пятницу», — передает своим зрителям и слушателям Андрей Константинов.

    Слушать подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google, «ВКонтакте», Apple iTunes.

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