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    13 сентября — круглый стол «Делаем ремонт — звать на помощь или справляться самим?»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • В каких случаях ремонт можно делать самому и когда стоит довериться профессионалам, сделать его под ключ?
    • С чего надо начинать ремонт и на что обращать внимание? Ремонт в новой квартире или переделка во вторичке, в чем основная разница?
    • Каковы основные составляющие ремонта и особенности их финансового планирования? Как правильно составить смету?
    • Какой инструмент обязательно потребуется, где его брать и как выбрать?
    • Какие материалы потребуются для самостоятельного ремонта, что нужно будет закупить?
    • Как изменился рынок товаров для ремонта с 2022 года? Можно ли сделать полностью «импортозамещенный ремонт»? Если нет, то какие позиции пока еще остаются незаменимыми?
    • Когда стоит нанимать дизайнера и что ему можно поручить? Есть ли тренды и мода в ремонте — на материалы, цвета, стили.
    • Каковы основные ошибки при ремонте и самостоятельной обстановке квартиры?

    Ремонт невозможно закончить — можно только прекратить, говорит народная мудрость. Но для этого его надо, как минимум, начать — а предварительно лучше прикинуть, сколько сил и средств это потребует. Ремонт нужен и при переезде после покупки нового жилья, и косметический — после нескольких лет жизни. По статистике СберСтрахования, одной из главных причин вынужденного обновления жилья становятся заливы и протечки. В среднем россияне готовы потратить на ремонт 1 млн рублей, говорят данные страховщика.

    Как и с чьей помощью сегодня можно сделать ремонт, избежав ошибок, обсудим на круглом столе.

    К участию в круглом столе приглашаются дизайнерские бюро или дизайнеры интерьеров, компании, предлагающие ремонт «под ключ», мебельные студии, магазины стройматериалов и товаров для дома, производителей инструмента, красок, обоев и других стройматериалов.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 13 сентября 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Дарья Гуськова, +7 (981) 943-16-75, d.guskova@fontanka.ru

    План мероприятий

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