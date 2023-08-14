13 сентября — круглый стол «Делаем ремонт — звать на помощь или справляться самим?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- В каких случаях ремонт можно делать самому и когда стоит довериться профессионалам, сделать его под ключ?
- С чего надо начинать ремонт и на что обращать внимание? Ремонт в новой квартире или переделка во вторичке, в чем основная разница?
- Каковы основные составляющие ремонта и особенности их финансового планирования? Как правильно составить смету?
- Какой инструмент обязательно потребуется, где его брать и как выбрать?
- Какие материалы потребуются для самостоятельного ремонта, что нужно будет закупить?
- Как изменился рынок товаров для ремонта с 2022 года? Можно ли сделать полностью «импортозамещенный ремонт»? Если нет, то какие позиции пока еще остаются незаменимыми?
- Когда стоит нанимать дизайнера и что ему можно поручить? Есть ли тренды и мода в ремонте — на материалы, цвета, стили.
- Каковы основные ошибки при ремонте и самостоятельной обстановке квартиры?
Ремонт невозможно закончить — можно только прекратить, говорит народная мудрость. Но для этого его надо, как минимум, начать — а предварительно лучше прикинуть, сколько сил и средств это потребует. Ремонт нужен и при переезде после покупки нового жилья, и косметический — после нескольких лет жизни. По статистике СберСтрахования, одной из главных причин вынужденного обновления жилья становятся заливы и протечки. В среднем россияне готовы потратить на ремонт 1 млн рублей, говорят данные страховщика.
Как и с чьей помощью сегодня можно сделать ремонт, избежав ошибок, обсудим на круглом столе.
К участию в круглом столе приглашаются дизайнерские бюро или дизайнеры интерьеров, компании, предлагающие ремонт «под ключ», мебельные студии, магазины стройматериалов и товаров для дома, производителей инструмента, красок, обоев и других стройматериалов.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 13 сентября 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Дарья Гуськова, +7 (981) 943-16-75, d.guskova@fontanka.ru