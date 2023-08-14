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    20 сентября — круглый стол «Рынок лизинга: факторы роста»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Как развивается рынок лизинга в 2023 году? Какие тенденции можно отметить?
    • Какие сегменты наиболее активно развиваются, а в каких наблюдается замедление или падение числа сделок?
    • Как изменился портфель с точки зрения предметов лизинга? В каких сегментах сильнее всего наблюдается китайская экспансия?
    • Условия лизинга, их изменение и зависимость от ключевой ставки.
    • Прогнозы развития рынка лизинга до конца 2023 и на 2024 год.

    Рынок лизинга в первом полугодии 2023 года показал рост после неопределенной ситуации в прошлом году, когда и с поставками техники были проблемы, и компании остановили инвестиции в развитие. Что изменилось на рынке сейчас и какие сегменты развиваются наиболее активно — обсудим на круглом столе.

    К участию в круглом столе приглашаются лизинговые компании, а также автотранспортные и промышленные предприятия — крупные клиенты лизинговых компаний.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 20 сентября 2023 года.

    По вопросам участия обращаться:

    Екатерина Демахина, +7 911 912 4448, ed@fontanka.ru

    План мероприятий

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