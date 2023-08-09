14 сентября — очный круглый стол «Малый и средний бизнес — проблематика, финансирование и страхование»

Портал «ТТ Финанс» www.ttfinance.ru совместно с сетевым изданием «Фонтанка.ру» www.fontanka.ru 14 сентября 2023 г. в 12–00 приглашают Вас в БЦ Лениздат, офис 215а (по адресу: Набережная реки Фонтанки, 59) принять участие в круглом столе в формате диалога между бизнесом, финансистами и властью.
Список вопросов к обсуждению
- С какими вызовами и в каких отраслях столкнулся бизнес в этом году? Как бизнес решает свои проблемы? Итоги полугодия. Какие меры поддержки оказывались бизнесу в этом году и насколько они оказались востребованными? Какие отрасли бизнеса смогли ими воспользоваться?
- Проблематика бизнеса глазами банкиров. Индекс деловой активности. Как изменилась обороты по счетам? Существует ли аппетит к кредитам? Какие банковские продукты сейчас вызывают наибольший интерес? Итоги полугодия. Какую еще поддержку могут получить предприниматели в банках?
- Лизинг для бизнеса. Какую помощь оказал лизинг предпринимателям лизинг в этом году? Какие продукты пользовались наибольшим спросом? В каких отраслях? Итоги полугодия и оценка ситуации на рынке.
- Защита бизнеса в условиях турбулентности. Какие риски предпочитают страховать предприниматели в последнее время? Что следует предпринять в наше время для защиты бизнеса от возможных неприятностей? Появились ли новые инструменты в области риск-защиты компании? Итоги полугодия.
- Роль Фондов в экономике города. Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса и Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга. Кому и какую помощь оказывают? Какие программы финансирования существуют и что пользуется наибольшей популярностью? Осталось ли еще финансирование по наиболее востребованным программам? Предпринимательские тренды этого года. Итоги полугодия.
- Прогнозы до конца года. Перспективы экономического развития.
По вопросам участия обращаться: Селиванова Алена, +78124167773 (доб. 323), +79650461586, service@fontanka.ru