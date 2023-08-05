В четырех районах Петербурга пройдут испытания теплосетей

Гидравлические испытания сетей пройдут в четырех районах города с 7 по 11 августа. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».



7 августа на плотность и прочность проверят сети в Невском районе на участке, ограниченном ул. Ольминского, Большим Смоленским пр., пр. Елизарова, улицами Ольги Берггольц, Пинегина, Бабушкина и пр. Обуховской Обороны.



Также до конца недели испытания пройдут в Московском, Красносельском и Центральном районах. На время испытаний температура горячей воды в трубопроводах понижается до 40 градусов.

