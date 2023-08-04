Онлайн-кинотеатр Okko оштрафован в Петербурге на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ

Суд признал онлайн-кинотеатр Okko виновным в распространении фильмов, содержащих демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. На них стояла маркировка 16+. Теперь владелец сервиса ООО «ОККО» должен будет заплатить штраф в 1 млн рублей, говорится в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.



Решение вынес Приморский районный суд Петербурга, который привлек к административной ответственности ООО «ОККО» за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.6.21.2 КоАП РФ «Распространение информации об однополых отношениях среди несовершеннолетних». Ему назначен штраф в размере 1 миллиона рублей.

