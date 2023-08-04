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    Онлайн-кинотеатр Okko оштрафован в Петербурге на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ

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    Суд признал онлайн-кинотеатр Okko виновным в распространении фильмов, содержащих демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. На них стояла маркировка 16+. Теперь владелец сервиса ООО «ОККО» должен будет заплатить штраф в 1 млн рублей, говорится в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

    Решение вынес Приморский районный суд Петербурга, который привлек к административной ответственности ООО «ОККО» за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.6.21.2 КоАП РФ «Распространение информации об однополых отношениях среди несовершеннолетних». Ему назначен штраф в размере 1 миллиона рублей.

    Всего было направлено три протокола, которые были объединены в одно дело. Суд установил, что под маркировкой 16+ несовершеннолетние могли посмотреть следующие фильмы: «Александр» 2004 года с Колином Фарреллом, Джаредом Лето и Анджелиной Джоли; «Бриджит Джонс: грани разумного» 2004 года с Рене Зеллвегер, Хью Грантом и Колином Фертом; «Черный лебедь» с Натали Портман и еще 13 кинолент.

    Как ранее писала «Фонтанка», материалы были приняты к рассмотрению только со второго раза, потому что в первый раз дело было составлено небрежно. 5 июля стало известно, что три протокола в отношении Okko были зарегистрированы.

    Это не первый штраф среди кинопрокатчиков. В конце мая дела были заведены в отношении онлайн-кинотеатров Start и Premier, а также в отношении ПАО «МегаФон». В конце июня Premier оштрафовали на 4 миллиона рублей.

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