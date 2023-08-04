    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, южн

    752мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.78eur102.53

    На КАД полыхал автомобиль

    1210
    2 комментария

    Горящий автомобиль на внешнем кольце КАД заметили петербуржцы утром 4 августа. Машина полыхала около съезда на Колтуши.

    Читатель «Фонтанки»

    Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», инцидент произошел на 42-м километре внешнего кольца. ДТП перед пожаром не было, автомобиль загорелся сам, и его потушили сотрудники МЧС. Обошлось без пострадавших.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость04 Авг 2023 в 09:04
    КАД=ДТП
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close