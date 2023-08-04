На КАД полыхал автомобиль

Горящий автомобиль на внешнем кольце КАД заметили петербуржцы утром
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Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», инцидент произошел на
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Горящий автомобиль на внешнем кольце КАД заметили петербуржцы утром
Читатель «Фонтанки»
Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», инцидент произошел на
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