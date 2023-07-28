Женат на металлургии. История жизни и открытий Павла Обухова

Практически все петербуржцы и даже многие туристы знают, что есть в нашем городе проспект Обуховской обороны. Кое-кто слышал и о том, что назван он не в честь завода, а в честь революционных событий на нем. И многим даже известно, что завод этот до сих пор работает (и входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»).

Фото: предоставлено музеем истории Обуховского завода Поделиться Поделиться





Но, вероятно, мало кто задумывался, в честь кого это предприятие названо и почему. К 160-летию его основания мы представляем читателям «Фонтанки» русского горного инженера, основателя производства литой стали и одного из сооснователей завода — Павла Матвеевича Обухова.

Фото: предоставлено музеем истории Обуховского завода Поделиться Поделиться





Завод стал первым, названным в честь не владельца, не купца, не того, кто давал деньги, а в честь инженера и технолога. Посмотрим, почему Обухову оказали такую честь и как он смог изменить производство огнестрельного оружия в России.

Труд жизни Павла Обухова В какую металлургию он пришел Обухов начал работать в этой отрасли, когда «своя» артиллерия российской армии и флота состояла из гладкоствольных бронзовых пушек и небольшого количества чугунных, которые устарели и требовали замены на современные стальные. Дальность стрельбы, удобство перемещения, заряд и обслуживание — все требовало модернизации. Особенно явно это стало видно во время Крымской войны.

Было и некоторое количество импортных стальных пушек производства Германии и Англии. Однако все они обходились казне крайне дорого и поставлялись «на вес». Цена одного пуда орудия из этого сплава составляла до 50 рублей для немецкой продукции. Английская была еще дороже. И при том не особо-то она была и хороша — ну, скажем так, не идеальна. Даже та, которую производили заводы самого знаменитого оружейного барона тех лет фон Круппа.

Но в России и такого производства не было. Его только предстояло создать. Это и стало главным делом жизни Павла Обухова.

О трудовом подвиге и стали Павле Обухов побывал на фабриках Круппа (кстати, после его визита владелец предприятия запретил пускать туда кого-то из России) и кое-что новое все-таки узнал, как ни старались скрыть от него секреты производства.

Также в нелегкой задаче овладеть тонкостями изготовления оружия из стали Обухов опирался на труды русского горного инженера и губернатора Томска Павла Аносова, многие годы посвятившего себя изучению именно этого металла.

Правда, Аносов интересовался, в основном, булатной сталью. А созданная им литая пушка не выдержала испытаний, и эксперименты в этой области были приостановлены. Когда же Павел Аносов покинул производство, то все записи увез с собой. Так что Обухову пришлось начинать все с нуля.

Обухов стал экспериментировать с составом стали, добавляя в нее магнитный железняк. В процессе он общался со старыми мастерами-литейщиками, применяя в работе их секреты, а также заново пытался пройти путем Аносова.

В результате экспериментов сталь начала получаться однородная, высокого качества. После длительных опытов металлург смог изготовить тонкую пластину, которую не пробивала пуля. Ружейные стволы из такого металла были более прочными и устойчивыми к нагрузкам.

Усовершенствованный Обуховым тигельный метод позволил создать ружья и пушки, которые при испытаниях выдерживали большее, чем немецкие, количество выстрелов и не взрывались.

Жесткие эксперименты Первый опыт был с ружьями: в них с каждым выстрелом заряжали все больший пороховой заряд. Немецкие сдались с восьмого выстрела, а обуховские выдержали 14. Одно из публичных испытаний было особенно жестким: дуло ружья забили порохом целиком. От выстрела взорвалась казенная часть (приклад, курок, вот это все), а ствол остался цел.

Пушки из немецкой, английской и российской стали испытывали в Санкт-Петербурге на Волковом полигоне (в районе нынешнего Волковского проспекта, между железной дорогой и рекой Волковкой). Как и из ружей, из пушек многократно стреляли и смотрели, через сколько выстрелов она придет в негодность.

Зарубежные пушки сдались, не сделав и 2 тысяч, а из обуховской (она была произведена в Златоусте — на Князе-Михайловской фабрике, где тогда работал Обухов) выстрелили больше 4 тысяч раз (4017, если быть совсем уж точным). В день юбилейного четырехтысячного выстрела на полигон прибыл император Александр II и спросил у Павла Матвеевича, уверен ли тот в прочности пушки. Обухов сказал, что готов сесть на неё верхом и дождаться выстрела.



стальная пушка П.М.Обухова Фото: из книги Мезенина Н.А. «Парад всемирных выставок» Фото: из книги Мезенина Н.А. «Парад всемирных выставок» Поделиться Поделиться





Это орудие и было представлено позже на Лондонской Всемирной выставке в 1862 году. Сейчас ее можно увидеть в Артиллерийском музее и узнать по гравировке на стволе: «Отлита в 1860 году на Князе-Михайловской фабрике из стали Обухова. Выдержала более 4000 выстрелов»

Иллюстрация: из книги Мезенина Н.А. «Парад всемирных выставок» Поделиться Поделиться





Важно еще и то, что пушки из обуховской стали обходились казне существенно дешевле: по рублю за килограмм (16 рублей за пуд), а крупповские — почти в три раза дороже, не считая расходов на перевозку. А уж про английские и говорить нечего — сплошное разорение.

Кто развивал и продолжал дело Обухова Однако переход к массовому производству выявил недостатки метода Обухова: оказалось, что почти половина пушек — с браком. Как же так получилось?

Тогда сталь отливали тигельным способом, в нескольких емкостях — тиглях. Для одного орудия требовалось задействовать 200–300 таких тиглей, и если хотя бы в одном не выдерживали точный рецепт или появлялись какие-то примеси, вся сталь оказывалась бракованной. Эта же проблема была у всех производителей того времени, и решить ее удалось переходом к мартеновским печам — уже в 60-х годах XIX века.

Кроме того, не была полностью изучена роль температуры плавления и важность правильной закалки металла. В этом направлении труды Обухова продолжил Дмитрий Константинович Чернов, отец научной металлографии, который открыл, что при изменении температуры выплавки сталь меняет свойства.

Именно в честь человека, создавшего с нуля отечественное сталелитейное производство, и был назван Обуховский завод. А тем, кто хочет узнать, как мальчик из глухого уральского заводского поселка стал всемирно известен, мы сейчас об этом расскажем.

Жизнь в трудах Биография в полном смысле слова — это в случае Павла Матвеевича Обухова сложное дело. Один из немногих документов, на который мы можем опираться, — воспоминания его племянника Александра Кавадерова, опубликованные в журнале «Русская старина» в начале прошлого века.

Скриншот: журнала «Русская старина» Поделиться Поделиться





В какой семье он родился Откуда произошла эта фамилия? По рассказам самого Обухова, его прадеда звали Степан Обух, жил он на Шуваловских заводах при Елизавете, знал грамоту и, по легенде, в каком-то мастерстве был особенно искусен. А уже дети его были Обуховы.

Петр Матвеевич же родился в 1820 году в семье заводского шихтмейстера... И сразу вопрос: а кто такой шихтмейстер? Это высокий чин или самая низкая должность? В XVIII — XIX веках у горных мастеров существовала своя табель о рангах, и в ней шихтмейстер был самым низким рангом. Звание Матвея Фёдоровича Обухова соответствовало военному званию гражданскому званию коллежского регистратора (как у Самсона Вырина, героя «Станционного смотрителя»). Завод из щепок и камней Матвей Федорович учился в заводской школе, но, сознавая недостаточность своих знаний, продолжал всю жизнь изучать математику и прикладную механику, доставая руководства у инженеров завода.

Любовь к инженерному делу сын унаследовал от отца: с детства рисовал чертежи плотин, водяных двигателей, кузнечных молотов, горнов. И не просто рисовал, а с умением, с пониманием. Он даже сделал из камней и щепок, как позже рассказывал племяннику, целый завод с запрудой, водопроводным снабжением и даже водяным колесом.

В заводской школе он превзошел учеников даже более старшего возраста, и одно беспокоило его отца: поскольку не был он горным инженером, то и его сын не мог учиться в Горном корпусе. Не по чину было. Большая удача юного изобретателя Но счастливая случайность тут помогла: на завод приехал в качестве проверяющего член ученого совета горного корпуса. Он увидел и вклад в заводское дело Матвея Обухова, и способности его сына.

По его ходатайству Обухов-старший был переведен в горные инженеры и впоследствии вышел в отставку уже капитаном, смотрителем Воткинского чугунолитейного завода. А Павел Обухов смог поступить в Петербургский институт корпуса горных инженеров (Горный институт). К экзаменам он готовился уже не в школе: его учил отец.

Вот так и получилось, что учиться Павел Матвеев поехал в саму столицу со специальным детским караваном. Долгое в те годы путешествие от Екатеринбурга по сибирскому тракту через Пермь, Казань, Нижний Новгород и Москву закончилось в Петербурге.

Интересный эпизод, как пишет в воспоминаниях племянник Обухова, произошел в Москве: там мальчик, который очень интересовался фабриками и заводами, сам пошел на окраину, нашел там фабрику и просил его пустить. На его счастье, подошел один из сотрудников и после расспросов провел его внутрь. Фабрика оказалась ситцевой, ни чугуна, ни железа там не было. Однако Обухов осмотрел все, что ему показывали, а на обратном пути заблудился, да так, что уже утром в гостиницу его привел полицейский. Ох и намылил сопровождающий холку чересчур самостоятельному путешественнику! Даже пообещал на веревочку привязывать на каждой стоянке.

Учиться, учиться и… немного петь! Экзамен Павел сдал и успешно поступил. За десять лет учебы показал себя талантливым и прилежным. В Горном корпусе преподавали тогда не только специальные дисциплины, но и общие предметы: даже рисование, музыку, танцы и фехтование. И по всем Обухов был успешен. В эти годы он увлекся музыкой: прекрасно играл на гитаре и виолончели, а пел так, что его даже пригласили в «Русскую оперу». Но он отказался и продолжил учебу. Музыка, охота, к которой он пристрастился с детских лет, и шахматы — вот и все его увлечения, кроме, конечно, металлургии. Из подвижных игр в детстве он предпочитал лапту и городки.

Было у него только одно слабое место в учебе: не давались ему иностранные языки — никак он не мог превзойти первого своего соперника и завоевать звание «первого по выпуску».

А ведь именно за это отправляли на два года в заграничную поездку — для изучения зарубежных производств. Так что пришлось немного схитрить — и потерять целый год: перед экзаменом Обухов сказался больным, попал в лазарет и стал второгодником. Зато в следующем году окончил институт «первым по выпуску», получив большую золотую медаль и чин поручика.

Впереди — большая карьера После института он попал на службу на один из уральских металлургических заводов и много лет проработал именно в тех краях. Через некоторое время действительно поехал на два года за границу — в Германию и Бельгию — чтобы там изучать новейшие методы работ в горнозаводском деле — железном, медном и механическом производстве, в том числе на фабрики Круппа.

К этому времени относится единственная романтическая история в жизни Павла Матвеевича, о которой мы знаем со слов его племянника: в Германии он испытал сердечную склонность к некой юной деве и даже дрался из-за нее на дуэли, но после разговора с ее отцом очень быстро уехал из того города.

Вооруженный новыми знаниями, он вернулся на прежнее место службы. Вот там-то у него и возникла идея создать литую оружейную сталь, о которой мы рассказывали выше.

Один из самых известных этапов жизни Обухова был связан со знаменитой Златоустовской оружейной фабрикой. В 1854 году его перевели туда на должность управителя и поставили амбициозную задачу: перевести завод, который занимался холодным оружием, на производство огнестрельного. Сталь для него тогда закупали за границей, но Павел Матвеевич предложил лить ее на месте — по усовершенствованному им тигельному методу.

Патент на тигельную сталь В 1857 году Павел Матвеевич получил патент на тигельную сталь с добавлением железной руды и перешел к производству оружейных стволов. Вместе с этим император положил ему прибавку к жалованью — 600 рублей ежегодно. Его произвели в подполковники и наградили орденом св. Станислава 3-й степени.

Примерно в это время Обухов еще раз съездил в Германию, на завод Круппа. Его теперь интересовала не выплавка — наша сталь уже превосходила немецкую, — а производственный цикл оружейного завода. Хотя особо ему там ничего не показали, после возвращения у него окончательно сложился детальный проект изготовления стальных орудий в России.

В 1861 году Обухов был назначен членом-корреспондентом учёного артиллерийского комитета. Ему присвоили чин полковника и наградили орденом св. Владимира 4-й степени.

Богатство и почет Металлургу стали отчислять 35 копеек с каждого пуда сортовой стали, поэтому он очень скоро стал богатым человеком. «Пушечный король» Альфред Крупп предлагал Павлу Матвеевичу хорошую должность на своём заводе, но Обухов отказался.

Еще одно важное событие произошло в тот год: после очередных успешных испытаний пушек Павел Обухов, промышленник Николай Путилов и купец Сергей Кудрявцев заключили между собой «Договор по распространению и развитию производства литой стали, необходимой для изготовления артиллерийских орудий». Это сыграло важную роль в переносе литейного производства в Петербург.

Скриншот: журнала «Русская старина», Поделиться Поделиться





Необходимость в этом назрела потому, что Златоустовский завод, на котором Павел Матвеевич в те годы был горным начальником, оказался расположен не слишком удобно для доставки сырья и поставки конечной продукции. Было решено строить предприятие по выплавке стали в окрестностях столицы.

Как начинался Обуховский завод Завод в Петербурге был создан 16 мая 1863 года товариществом Обухова, Путилова и Кудрявцева по соглашению с Морским министерством — оно же позднее дало ссуду на закупку заграничного оборудования. Император указом выделил под новое производство часть земли бывшей Императорской Александровской мануфактуры (на нынешнем проспекте Обуховской обороны) с жилыми зданиями и строениями.



Фото: предоставлено музеем истории Обуховского завода Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться





Основной задачей завода являлось производство стали для изготовления артиллерийских орудий — в первую очередь для флота. Запуск полноценного производственного цикла занял около года.

До 1868 года Павел Обухов руководил металлургическим производством на заводе, продолжая работать над совершенствованием способов выплавки стали. Жены и детей у него не было. И о его личной жизни племянник совершенно не упоминает. Вот уж воистину — женат на металлургии!

Печальный финал Работы по строительству завода и производству пушечной стали, попытки выявить источник брака металла при массовом производстве, а также денежные затруднения предприятия потребовали от Павла Матвеевича напряжения всех сил. Не выдержало здоровье: у Обухова диагностировали чахотку. По дороге на лечение во Францию он скончался. Это произошло в январе 1869 года в бессарабской деревне Пятра. Тело великого металлурга перевезли в Санкт-Петербург и похоронили на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Значительную часть своего состояния Обухов завещал заводу для строительства больницы, богадельни для старых рабочих, школы, на стипендию детям мастеровых, поступившим в технические высшие заведения. Остальное после его смерти получили племянники.

Посмертная слава Почти с самого дня основания завод, созданный трудами Павла Матвеевича, назывался Обуховским. Это, вероятно, первое российской предприятие, которое получило имя не от владельца, а в честь главного инженера.



Фото: Павел Каравашкин Фото: предоставлено музеем истории Обуховского завода Поделиться Поделиться





Завод существует и поныне, это одно из старейших и крупнейших предприятий Петербурга. Перед входом на его территорию в 2020 году, ко дню 200-летия со дня рождения его основателя, поставили памятник П.М.Обухову. АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей»