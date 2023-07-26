26 сентября — Круглый стол «Осень без ОРВИ: возможна ли профилактика ЛОР-заболеваний»

Сложно представить себе более распространенный диагноз, чем ОРВИ. И каждый год осенний сезон означает, что чихать, кашлять и сморкаться будет больше людей. Кажется, что сделать с этим ничего нельзя — распространение вирусов, особенно в тесных и больших коллективах, например, в школах и детских садах или в опен-спейсе офиса, невозможно. О том, что думают специалисты по поводу профилактики ЛОР-заболеваний, поговорим на круглом столе «Доктора Питера».

— Есть ли смысл превентивно употреблять иммуномодуляторы или витамин С?

— Помогают ли народные методы: чеснок, мед и т.п.?

— Какие категории людей им наиболее подвержены? Почему дети болеют чаще взрослых?

— Как уменьшить распространение вирусов внутри помещения? Можно ли очистить воздух от вирусов? Как это делать, чтобы была польза?



— Какие методы обеззараживания воздуха существуют? Какие из них имеют доказанную эффективность в плане профилактики ЛОР-заболеваний?

