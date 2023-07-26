26 сентября — Круглый стол «Осень без ОРВИ: возможна ли профилактика ЛОР-заболеваний»

Сложно представить себе более распространенный диагноз, чем ОРВИ. И каждый год осенний сезон означает, что чихать, кашлять и сморкаться будет больше людей. Кажется, что сделать с этим ничего нельзя — распространение вирусов, особенно в тесных и больших коллективах, например, в школах и детских садах или в опен-спейсе офиса, невозможно. О том, что думают специалисты по поводу профилактики ЛОР-заболеваний, поговорим на круглом столе «Доктора Питера».
Вопросы для обсуждения:
— Какие факторы способствуют распространению ЛОР-заболеваний?
— Какие категории людей им наиболее подвержены? Почему дети болеют чаще взрослых?
— Помогают ли народные методы: чеснок, мед и т.п.?
— Есть ли смысл превентивно употреблять иммуномодуляторы или витамин С?
— Какие прививки имеет смысл делать перед сезоном ОРВИ?
— Как уменьшить распространение вирусов внутри помещения? Можно ли очистить воздух от вирусов? Как это делать, чтобы была польза?
— Какие методы обеззараживания воздуха существуют? Какие из них имеют доказанную эффективность в плане профилактики ЛОР-заболеваний?
— Правда ли, что если не лечить насморк, то он пройдет за 7 дней, а если лечить — то за неделю? А если серьезно, то насколько опасны ОРВИ и какие осложнения могут быть после них.
К участию приглашаются: врачи-терапевты, инфекционисты, производители аппаратов для очистки воздуха.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru