Из Петербурга — в Дубай. Как перевести деньги в Объединенные Арабские Эмираты без проблем

В последний год в ОАЭ активно открываются представительства российских компаний, регистрируются новые фирмы. Один из важнейших моментов — возможность совершать трансграничные платежи быстро и без проблем. Взять на себя заботы по переводу денег в эту восточную страну предлагает банк «СЛАВИЯ».
Представители банка ответили на вопросы, которые возникают у предпринимателей.
Почему нужно выбрать именно банк «СЛАВИЯ»?
АКБ «СЛАВИЯ» (АО) на сегодняшний день — один из банков, которые не попали под санкции. Поэтому он может осуществлять переводы с использованием системы международных банковских расчетов SWIFT — конечно, в рамках действующего валютного законодательства и указов Президента Российской Федерации.
Как банк взаимодействует с финансовыми организациями ОАЭ?
У банка — одного из немногих в России — налажены прямые корреспондентские отношения с финансовыми учреждениями из Объединенных Арабских Эмиратов, поэтому он может совершать трансграничные платежи по банковским счетам клиентов без лишних посредников.
Что дает прямой корреспондентский счет?
Прямой корреспондентский счет позволяет надежнее и быстрее переводить деньги в дирхамах за выполнение работ, оказание услуг и приобретение товаров в адрес резидентов Объединенных Арабских Эмиратов. Использование системы SWIFT дает возможность сократить сроки перевода.
А курс при переводе какой?
Поскольку у банка «СЛАВИЯ» есть корреспондентский счет, он работает на финансовом рынке ОАЭ без лишних посредников, поэтому при конвертации валют стремится сделать курс наиболее привлекательным. Он согласовывается с клиентом по телефону в момент проведения операции. Также у банка есть возможность фиксировать курс для клиента в течение дня.
Как я смогу узнать, что деньги дошли?
Банк по просьбе клиента предоставляет сервис отслеживания всех этапов прохождения денежных средств: от счета клиента до их получателя в любом банке на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Я хочу отправить денежный перевод, что нужно сделать?
Для начала — открыть банковский счет. Для этого необходимо подготовить комплект документов. Он разный для физических лиц и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Полный перечень можно увидеть здесь.
Если предоставлен полный пакет документов, то открыть счет можно в течение одного операционного дня.
Второй шаг — внести или перевести на счет необходимую сумму в рублях.
Далее нужно согласовать с банком курс конвертации и заполнить заявление на перевод денежных средств.
Куда и к кому обращаться?
Открыть банковский счет и выполнить денежный перевод в Санкт-Петербурге можно в филиале банка «СЛАВИЯ», расположенном в переулке Гривцова, д. 4, литера А.
Телефон: 8 (812) 456-08-56, email sitespb@slaviabank.ru
В валютном законодательстве и трансграничных финансовых операциях довольно часто происходят изменения. Держать руку на пульсе и быть в курсе актуальной ситуации помогут специалисты банка «СЛАВИЯ»:
для физических лиц: Литвина Анна Александровна 8 (812) 456-08-56, доб. 6407, email: litvina@slaviabank.ru или Татаренко Ольга Юрьевна 8 (812) 456–08–56 доб. 6243, email: tatarenko@slaviabank.ru;
для юридических лиц: Милованова Александра Евгеньевна 8 (812) 456-08-56, доб. 6261, email: milovanova@slaviabank.ru
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