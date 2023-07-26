Из Петербурга — в Дубай. Как перевести деньги в Объединенные Арабские Эмираты без проблем

В последний год в ОАЭ активно открываются представительства российских компаний, регистрируются новые фирмы. Один из важнейших моментов — возможность совершать трансграничные платежи быстро и без проблем. Взять на себя заботы по переводу денег в эту восточную страну предлагает банк «СЛАВИЯ».



Представители банка ответили на вопросы, которые возникают у предпринимателей.