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    «Сказочное свинство!» В Ленобласти огромное стадо кабанов загнало грибников на деревья

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    3 комментария

    Во Всеволожском районе огромное стадо диких кабанов загнало на деревья целую семью грибников. Они отправились на «тихую охоту» с детьми и собакой.

    Момент встречи с кабанами в кадр не попал. Видео, которое прислали читатели «Фонтанки», начинается, когда люди уже распределились по деревьям, а кабаны полностью контролируют ситуацию на земле. Стадо большое, в нём как минимум два десятка животных разного возраста. Попадаются довольно крупные экземпляры. Слышно, что кто-то уронил с дерева ведро с грибами.

    «Как же они страшно хрюкают! Ой мамочки!», — комментирует автор съёмки, сидя на ветке. Судя по диалогу, внизу осталась собака, но ей удалось избежать контакта с кабанами.

    читатель «Фонтанки»

    Нужно отметить хладнокровие старших грибников, которые ни на минуту не потеряли самообладания и успокоили детей. Именно поэтому встреча останется в памяти участников как эпизод скорее комический, чем страшный.

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    КабаныГрибникиВсеволожский район
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