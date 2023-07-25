«Сказочное свинство!» В Ленобласти огромное стадо кабанов загнало грибников на деревья

Во Всеволожском районе огромное стадо диких кабанов загнало на деревья целую семью грибников. Они отправились на «тихую охоту» с детьми и собакой.

Момент встречи с кабанами в кадр не попал. Видео, которое прислали читатели «Фонтанки», начинается, когда люди уже распределились по деревьям, а кабаны полностью контролируют ситуацию на земле. Стадо большое, в нём как минимум два десятка животных разного возраста. Попадаются довольно крупные экземпляры. Слышно, что кто-то уронил с дерева ведро с грибами.



«Как же они страшно хрюкают! Ой мамочки!», — комментирует автор съёмки, сидя на ветке. Судя по диалогу, внизу осталась собака, но ей удалось избежать контакта с кабанами.

