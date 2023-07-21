Задержан предполагаемый подрывник банкоматов. У него нашли ручной пулемет с патронами

Оперативники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Калининского района задержали подозреваемого в повреждении банкомата в Колпино и попытке хищения денежных средств. Об этом 21 июля сообщает «МВД Медиа».
Мужчину нашли у его дома — на проспекте Металлистов, 114. В арендованной им квартире и в его автомобиле провели обыск. Изъяты и направлены на экспертизу ручной пулемет Калашникова и патроны к нему, а также, предположительно, взрывчатое вещество. Возбуждено уголовное дело по статье 167, часть 2, УК РФ (умышленное повреждение имущества путем взрыва).
Есть основания полагать, что фигурант может быть причастен к аналогичному преступлению. 14 июля в Калининском районе Петербурга пытались вскрыть банкомат, в котором было более 3 миллионов рублей. Похитить деньги не удалось. Возбуждено уголовное дело о попытке кражи по статьям 30 и 158 УК РФ.
«В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Фонтанка» писала о взрыве банкомата на бульваре Трудящихся в Колпино ночью 19 июля. Камера зафиксировала подготовку к этому, смотрите видео. В пресс-службе Сбербанка «Фонтанке» пояснили, что в результате инцидента никто не пострадал, деньги остались в банкомате. Отделение в тот день начало работу в штатном режиме, была закрыта только поврежденная зона самообслуживания.