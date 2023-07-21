    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    751мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.85eur101.83

    Задержан предполагаемый подрывник банкоматов. У него нашли ручной пулемет с патронами

    526
    4 комментария

    Оперативники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Калининского района задержали подозреваемого в повреждении банкомата в Колпино и попытке хищения денежных средств. Об этом 21 июля сообщает «МВД Медиа».

    Мужчину нашли у его дома — на проспекте Металлистов, 114. В арендованной им квартире и в его автомобиле провели обыск. Изъяты и направлены на экспертизу ручной пулемет Калашникова и патроны к нему, а также, предположительно, взрывчатое вещество. Возбуждено уголовное дело по статье 167, часть 2, УК РФ (умышленное повреждение имущества путем взрыва).

    Есть основания полагать, что фигурант может быть причастен к аналогичному преступлению. 14 июля в Калининском районе Петербурга пытались вскрыть банкомат, в котором было более 3 миллионов рублей. Похитить деньги не удалось. Возбуждено уголовное дело о попытке кражи по статьям 30 и 158 УК РФ.

    «В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «Фонтанка» писала о взрыве банкомата на бульваре Трудящихся в Колпино ночью 19 июля. Камера зафиксировала подготовку к этому, смотрите видео. В пресс-службе Сбербанка «Фонтанке» пояснили, что в результате инцидента никто не пострадал, деньги остались в банкомате. Отделение в тот день начало работу в штатном режиме, была закрыта только поврежденная зона самообслуживания.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Взрыв банкоматаВзорвали банкоматБанкоматВзрыв в банкеСбербанкКолпино
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Гость21 Июл 2023 в 07:35
    из ЧВК откинулся по сроку?
    +0−0
    Заливщик голосовых планок21 Июл 2023 в 07:32
    Прекрасная работа внутренних органов! И БРДМ нашли, и пулемёт!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close