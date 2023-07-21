Задержан предполагаемый подрывник банкоматов. У него нашли ручной пулемет с патронами

Оперативники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Калининского района задержали подозреваемого в повреждении банкомата в Колпино и попытке хищения денежных средств. Об этом 21 июля сообщает «МВД Медиа».



Мужчину нашли у его дома — на проспекте Металлистов, 114. В арендованной им квартире и в его автомобиле провели обыск. Изъяты и направлены на экспертизу ручной пулемет Калашникова и патроны к нему, а также, предположительно, взрывчатое вещество. Возбуждено уголовное дело по статье 167, часть 2, УК РФ (умышленное повреждение имущества путем взрыва).

