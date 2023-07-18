СберМаркет запустил бесплатную доставку из ресторанов от 30 минут в Санкт-Петербурге. Это весьма кстати: ведь иногда именно цена этого этапа заставляет нас отказаться от идеи заказать готовую еду.
Сейчас курьеры сервиса доставляют блюда из 544 ресторанов в 22 районах города и области*. Количество заведений увеличивается каждый день — среди них и самые востребованные сети, и эксклюзивные рестораны Северной столицы. Pizza Hut, FARШ, Catch, Trattoria Little Italy, «Бекицер», «Хачо и Пури», «Цзао Ван», «Бирвайн», Шашлык Hits, Oh My Chicken, GASTRONOMIST, In Georgia и многие другие заведения уже доступны в сервисе.
Комментирует Анастасия Кудрявцева, директор по развитию ресторанов:
«Доставка из ресторанов в СберМаркете очень быстро набирает популярность. И это закономерно: мы развиваем направление с любовью к клиентам, партнёрам и продукту, который делаем. Мы предлагаем клиентам бесплатную доставку от 30 минут, дополнительную экономию по спецпредложениям и акциям, заботливую, отзывчивую и быструю службу поддержки. А партнёрам — новых клиентов, сравнительно невысокую конкуренцию, доставку профессиональными курьерами и мощную маркетинговую поддержку».
СберМаркет — лидер в сегменте e-grocery, доставка из магазинов и ресторанов: первое место по обороту среди интернет-магазинов продовольственных товаров на основании отраслевого обзора «FOODTECH: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP. Online food retail», проведённого ООО «ИНФОЛайн».
Сервис доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое более чем в 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского и более чем из 150 торговых сетей, включая федеральные розничные — METRO, Лента, Ашан, Магнит и О’КЕЙ.
СберМаркет сотрудничает более чем с 4 тысячами ресторанных брендов. Бесплатная доставка блюд за 30 минут доступна жителям Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области*, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска, Красноярска, Самары, Уфы, Ростова-на-Дону, Омска, Краснодара, Воронежа, Волгограда, Перми, Тюмени, Саратова, Ижевска.
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* Доставка доступна в Приморском, Петроградском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Центральном, Адмиралтейском, Кировском, Фрунзенском, Невском, Московском и Красносельском районах, а также в Шушарах, Пушкине, Колпино, Всеволожске, Шлиссельбурге, Гатчине, Кингисеппе, Сосновом бору, Кронштадте и Сестрорецке.
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