СберМаркет запустил бесплатную доставку из ресторанов от 30 минут в Санкт-Петербурге. Это весьма кстати: ведь иногда именно цена этого этапа заставляет нас отказаться от идеи заказать готовую еду.



Сейчас курьеры сервиса доставляют блюда из 544 ресторанов в 22 районах города и области*. Количество заведений увеличивается каждый день — среди них и самые востребованные сети, и эксклюзивные рестораны Северной столицы. Pizza Hut, FARШ, Catch, Trattoria Little Italy, «Бекицер», «Хачо и Пури», «Цзао Ван», «Бирвайн», Шашлык Hits, Oh My Chicken, GASTRONOMIST, In Georgia и многие другие заведения уже доступны в сервисе.



Комментирует Анастасия Кудрявцева, директор по развитию ресторанов:



«Доставка из ресторанов в СберМаркете очень быстро набирает популярность. И это закономерно: мы развиваем направление с любовью к клиентам, партнёрам и продукту, который делаем. Мы предлагаем клиентам бесплатную доставку от 30 минут, дополнительную экономию по спецпредложениям и акциям, заботливую, отзывчивую и быструю службу поддержки. А партнёрам — новых клиентов, сравнительно невысокую конкуренцию, доставку профессиональными курьерами и мощную маркетинговую поддержку».