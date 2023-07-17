В России резко подорожали грузовые автоперевозки

Спрос на автоперевозки грузов в первом полугодии 2023 года в России вырос на 61%, при этом увеличение стоимости составило до 38%, сообщает »Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты биржи ATI.SU 17 июля.



Ставки по самым популярным российским направлениям в среднем повысились на 38% за год и на 10% за последние три месяца. При этом ослабление рубля и повышение утилизационного сбора привели к подорожанию импортных магистральных тягачей на 55% в период с осени прошлого года — и это в условиях необходимости обновления автопарка.

Перевозчики отмечают рост спроса, в том числе на отправки грузов в новые регионы. При этом на международных направлениях спрос вырос только на 30%, на экспорт — в пределах 3%. Количество заявок из европейских стран упало на 60–80%, в то время как рост показали Белоруссия (+106%), Монголия (+139%) и Китай (+85%). При этом ставки на международные перевозки почти не выросли.