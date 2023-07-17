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    В России резко подорожали грузовые автоперевозки

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    Спрос на автоперевозки грузов в первом полугодии 2023 года в России вырос на 61%, при этом увеличение стоимости составило до 38%, сообщает »Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты биржи ATI.SU 17 июля.

    Ставки по самым популярным российским направлениям в среднем повысились на 38% за год и на 10% за последние три месяца. При этом ослабление рубля и повышение утилизационного сбора привели к подорожанию импортных магистральных тягачей на 55% в период с осени прошлого года — и это в условиях необходимости обновления автопарка.

    Перевозчики отмечают рост спроса, в том числе на отправки грузов в новые регионы. При этом на международных направлениях спрос вырос только на 30%, на экспорт — в пределах 3%. Количество заявок из европейских стран упало на 60–80%, в то время как рост показали Белоруссия (+106%), Монголия (+139%) и Китай (+85%). При этом ставки на международные перевозки почти не выросли.

    По словам основателя ATI.SU Святослава Вильде, рост спроса связан с ускорением процессов импортозамещения и перестройки производственных цепочек. Директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов среди причин подорожания перевозок называет дефицит водителей и техники, особенно универсальных четырехосных контейнерных площадок и тентованных полуприцепов 110 кубометров.

    «Январь—июнь всегда были относительно спокойными с точки зрения роста затрат на логистику, но в этом году первое полугодие отметилось ростом тарифов на внутрироссийские перевозки более чем на 15%»,— подчеркнул он.

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