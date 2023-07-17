    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, зап

    759мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.12eur101.2

    10 августа — Круглый стол: «Снизили планку: как в Петербурге меняется высота домов»

    161

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Почему снижается высота домов? Связано ли это с нормативными требованиями или с изменением подхода девелоперов к строительству домов?
    • Что сегодня считается малоэтажным, а что — среднеэтажным строительством?
    • Какова особенность строительства мало- и среднетажного жилья по сравнению с многоэтажками?
    • Влияет ли уменьшение этажности на стоимость квадратного метра? Как соблюсти баланс и сохранить доступность для жилья комфорт-класса?
    • Где будет строиться мало и среднеэтажное жилье, а где — высотное?

    По данным Единого ресурса застройщиков, с 2018 по 2023 год средняя высота новостроек в Петербурге снизилась на три этажа: с 19,2 до 16,1. Причиной тому — активное строительство на южном направлении, где возводятся мало- и среднеэтажные жилые комплексы. О том, готовы ли девелоперы и дальше снижать высоту — поговорим на круглом столе.

    К участию в круглом столе приглашаются: застройщики Петербурга и Ленобласти, представители органов государственной власти.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 10 августа 2023 года

    По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close