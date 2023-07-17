10 августа — Круглый стол: «Снизили планку: как в Петербурге меняется высота домов»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Почему снижается высота домов? Связано ли это с нормативными требованиями или с изменением подхода девелоперов к строительству домов?
- Что сегодня считается малоэтажным, а что — среднеэтажным строительством?
- Какова особенность строительства мало- и среднетажного жилья по сравнению с многоэтажками?
- Влияет ли уменьшение этажности на стоимость квадратного метра? Как соблюсти баланс и сохранить доступность для жилья комфорт-класса?
- Где будет строиться мало и среднеэтажное жилье, а где — высотное?
По данным Единого ресурса застройщиков, с 2018 по 2023 год средняя высота новостроек в Петербурге снизилась на три этажа: с 19,2 до 16,1. Причиной тому — активное строительство на южном направлении, где возводятся мало- и среднеэтажные жилые комплексы. О том, готовы ли девелоперы и дальше снижать высоту — поговорим на круглом столе.
К участию в круглом столе приглашаются: застройщики Петербурга и Ленобласти, представители органов государственной власти.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 10 августа 2023 года
По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91