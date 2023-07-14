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    Путин собрал Совет безопасности

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    Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом 14 июля сообщает Кремль.

    Фото: Кремль
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    Присутствовали, в том числе, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минобороны Сергей Шойгу, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, директор ФСБ Александр Бортников.

    Владимир Путин отметил, что на повестке дня «несколько вопросов». Но назван был только один — дополнительные меры защиты критически важных объектов. Слово было предоставлено директору ФСБ.

    Подробности пока не раскрываются.

    Напомним, минувшей ночью беспилотник упал в Курчатове, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Повреждения получил многоквартирный дом, однако критически важные объекты не пострадали.

    Курская АЭС находится в городе Курчатове, в 40 километрах к западу от Курска, на берегу реки Сейм. На станции работает более 5 тысяч человек.

    Фото: Кремль

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