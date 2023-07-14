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    Сотрудницу полиции, поставившую легализацию мигрантов на поток, задержали в Петербурге

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    ГУ МВД заявило о втором задержании своих сотрудников за сутки. На этот раз по делу о незаконной миграции.

    Как сообщили в пресс-службе регионального главка 14 июля, сотрудниками УСБ была задержана 35-летняя сотрудница. По данным сотрудников управления, с января по июль 2021 года она совместно с пока неустановленными лицами смогла незаконно поставить на миграционный учет 2 043 иностранных гражданина.

    Еще одной сферой «деятельности» задержанной, по данным ГУ МВД, было представление персональных данных иностранных граждан и иных лиц из баз МВД России.

    Еще двое сотрудников полиции были также задержаны накануне по делу о сотрудничестве с похоронными службами. «Фонтанка» подробно описывала схему их работы.

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    Комментарии 3

    Гость14 Июл 2023 в 09:42
    Там таких много!
    +2−1
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