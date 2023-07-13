9 августа — Круглый стол: «Как обеспечить детям всестороннее развитие»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие направления для детского дополнительного образования наиболее популярны?
- Как выбирать детский кружок? Можно ли в раннем возрасте разглядеть более серьезные перспективы на будущее?
- С какого возраста лучше заниматься теми или иными видами допобразования? Всегда ли «раньше» значит лучше?
- Сколько кружков оптимально посещать ребенку? Как не допустить перегрузки?
- Как меняется подход к детям в допобразовании? На что сейчас ориентированы педагоги в первую очередь?
- Как открыть свою школу/студию/кружок для детей? Что это — бизнес или призвание?
- Каких направлений, кружков не хватает для детей в Петербурге?
В сентябре дети не только идут в школу, но и определяются с дополнительными занятиями. Вариантов множество: от спортивных секций и творческих студий до курсов иностранного языка и бизнес-школ. Определиться в этом многообразии достаточно сложно, а попробовать хочется многое. О том, чему и зачем учатся дети помимо школы и сада — обсудим на круглом столе.
К участию приглашаются: основатели, руководители и педагоги детских учреждений дополнительного образования, детские психологи
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 9 августа 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Дарья Гуськова, +7 (981) 943-16-75, d.guskova@fontanka.ru