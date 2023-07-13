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    23 августа — Круглый стол: «Новое — не забытое старое: перспективы реконструкции объектов в центре Петербурга»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какие объекты приобретают девелоперы для реконструкции?
    • Для каких целей рентабельно реконструировать исторические здания? Успешные кейсы девелоперов жилой и коммерческой недвижимости.
    • Особенности реконструкции по сравнению с новым строительством.
    • Вложения в недвижимость в центре города для частных инвесторов: доходность и риски.
    • Как сделать недвижимость в центре города более привлекательной для девелоперов.

    По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», доля проектов реконструкции в новом предложении в городском центре достигла 20%. С 2020-го по 2023 год девелоперы приобрели более 50 объектов культурного наследия в историческом центре Петербурга. По оценкам экспертов КЦ, 42% таких объектов после реставрации и реконструкции приспосабливают под офисы, 27% — под гостиницы или сервисные апартаменты, 21% станет жильем, в 6% зданий разместится торговля, а 2% превратят в общественные пространства. О том, как идет реконструкция зданий и приспособление под новое использование — поговорим на круглом столе.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 23 августа 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

    План мероприятий

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