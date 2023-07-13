23 августа — Круглый стол: «Новое — не забытое старое: перспективы реконструкции объектов в центре Петербурга»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие объекты приобретают девелоперы для реконструкции?
- Для каких целей рентабельно реконструировать исторические здания? Успешные кейсы девелоперов жилой и коммерческой недвижимости.
- Особенности реконструкции по сравнению с новым строительством.
- Вложения в недвижимость в центре города для частных инвесторов: доходность и риски.
- Как сделать недвижимость в центре города более привлекательной для девелоперов.
По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», доля проектов реконструкции в новом предложении в городском центре достигла 20%. С 2020-го по 2023 год девелоперы приобрели более 50 объектов культурного наследия в историческом центре Петербурга. По оценкам экспертов КЦ, 42% таких объектов после реставрации и реконструкции приспосабливают под офисы, 27% — под гостиницы или сервисные апартаменты, 21% станет жильем, в 6% зданий разместится торговля, а 2% превратят в общественные пространства. О том, как идет реконструкция зданий и приспособление под новое использование — поговорим на круглом столе.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 23 августа 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru