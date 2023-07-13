ФСБ сообщила о задержании за госизмену трансгендера

За перевод денег украинской армии в Орловской области задержан ЛГБТ-активист. Информацию о нем 13 июля распростанила ФСБ, сообщает ТАСС.

Данные задержанного не раскрываются. Известно, что он живет в Орловской области и был волонтером правозащитного проекта ОВД-Инфо*, который был признан в России иностранным агентом.

ФСБ подозревает его в госизмене, статью ему вменяют из-за денежных пожертвований Украине. Служба акцентирует внимание на том, что задержанный ранее изменил «половую принадлежность с женщины на мужчину».

* Признан Минюстом иностранным агентом.