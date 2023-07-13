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    ФСБ сообщила о задержании за госизмену трансгендера

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    За перевод денег украинской армии в Орловской области задержан ЛГБТ-активист. Информацию о нем 13 июля распростанила ФСБ, сообщает ТАСС.

    Данные задержанного не раскрываются. Известно, что он живет в Орловской области и был волонтером правозащитного проекта ОВД-Инфо*, который был признан в России иностранным агентом.

    ФСБ подозревает его в госизмене, статью ему вменяют из-за денежных пожертвований Украине. Служба акцентирует внимание на том, что задержанный ранее изменил «половую принадлежность с женщины на мужчину».

    * Признан Минюстом иностранным агентом.

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