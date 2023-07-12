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    24 августа — Круглый стол: «Бизнес в облаках: как меняется рынок хранения данных»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    ⦁ Растет ли спрос на облачное хранение?

    ⦁ Миграция с западных на российские сервисы — удалось ли преодолеть санкции безболезненно?

    ⦁ Российские операторы облачного хранения данных — хватает ли мощности российских облаков для бизнеса?

    ⦁ Как развивается российский рынок хранения данных? Создание и развитие ЦОД?

    ⦁ Какие опции востребованы у бизнеса?

    ⦁ Безопасность облачного хранения — как защитить данные от посторонних?

    ⦁ Перспективы развития облачного хранения?

    Облачные хранилища позволяют легко и быстро получить доступ к собственным файлам без покупки собственного оборудования. По данным исследовательской фирмы IDC, объем мирового рынка общедоступных облачных услуг вырос в 2022 году на 23% и достиг $545,8 млрд. Эксперты отмечают, что гибридные облачные хранилища набирают популярность — в 2023 году около 57% данных будут храниться в облаке, а 43% — локально. На мировом рынке «облаков» доминируют пять ведущих поставщиков облачных услуг: Microsoft, Amazon, Google, Oracle и Salesforce. Но после принятия шестого пакета санкций ЕС российские компании были вынуждены мигрировать в российские облака. В то же время, кризисы в принципе увеличивают спрос на облачные сервисы — так было, по данным экспертов, и в 2014, и в 2020, и 2022 не стал исключением — бизнес не хочет вкладывать средства в покупку собственного оборудования в период нестабильности. О том, как развиваются российские облачные сервисы и что необходимо российскому бизнесу — поговорим на круглом столе.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 24 августа 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Маргарита Комиссарова, +7 (905) 212–56–91, margarita.k@fontanka.ru

    План мероприятий

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