24 августа — Круглый стол: «Бизнес в облаках: как меняется рынок хранения данных»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:



⦁ Растет ли спрос на облачное хранение?



⦁ Миграция с западных на российские сервисы — удалось ли преодолеть санкции безболезненно?



⦁ Российские операторы облачного хранения данных — хватает ли мощности российских облаков для бизнеса?



⦁ Как развивается российский рынок хранения данных? Создание и развитие ЦОД?



⦁ Какие опции востребованы у бизнеса?



⦁ Безопасность облачного хранения — как защитить данные от посторонних?



⦁ Перспективы развития облачного хранения?



Облачные хранилища позволяют легко и быстро получить доступ к собственным файлам без покупки собственного оборудования. По данным исследовательской фирмы IDC, объем мирового рынка общедоступных облачных услуг вырос в 2022 году на 23% и достиг $545,8 млрд. Эксперты отмечают, что гибридные облачные хранилища набирают популярность — в 2023 году около 57% данных будут храниться в облаке, а 43% — локально. На мировом рынке «облаков» доминируют пять ведущих поставщиков облачных услуг: Microsoft, Amazon, Google, Oracle и Salesforce. Но после принятия шестого пакета санкций ЕС российские компании были вынуждены мигрировать в российские облака. В то же время, кризисы в принципе увеличивают спрос на облачные сервисы — так было, по данным экспертов, и в 2014, и в 2020, и 2022 не стал исключением — бизнес не хочет вкладывать средства в покупку собственного оборудования в период нестабильности. О том, как развиваются российские облачные сервисы и что необходимо российскому бизнесу — поговорим на круглом столе.