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    2 августа — круглый стол «Скоро в школу: как уберечь зрение детей в современном мире»

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    По статистике, к старшим классам около трети детей становятся близорукими. Является ли это результатом большой нагрузки в школе или увлечения современных детей гаджетами? Или это проявляется врожденная склонность к падению зрения? Накануне школьного сезона обсудим с офтальмологами особенности детского зрения и способы его сохранить и уберечь.

    Вопросы для обучения:

    — Нужно ли проверять зрение перед школой? Что нужно проверить? Насколько глубоким должно быть исследование?

    — Влияние наследственности на зрение. Кто находится в зоне риска?

    — Какие нагрузки наиболее опасны для зрения детей?

    — Какое прогрессирование близорукости стоит считать опасным? Почему у кого-то зрение не падает?

    — Очки или контактные линзы? Как правильно подобрать коррекцию? Существует ли мода на детские очки?

    — Нужно ли ребенку сидеть на первой парте?

    — Методы, которые тормозят «падение» зрения: ортокератология, перифокальные линзы, аппаратные методы.

    — Можно ли сделать лазерную коррекцию зрения ровно в 18 лет?

    К участию приглашаются — врачи-офтальмологи, оптометристы, производители очков и контактных линз.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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