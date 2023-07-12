2 августа — круглый стол «Скоро в школу: как уберечь зрение детей в современном мире»

По статистике, к старшим классам около трети детей становятся близорукими. Является ли это результатом большой нагрузки в школе или увлечения современных детей гаджетами? Или это проявляется врожденная склонность к падению зрения? Накануне школьного сезона обсудим с офтальмологами особенности детского зрения и способы его сохранить и уберечь.



Вопросы для обучения:

— Нужно ли проверять зрение перед школой? Что нужно проверить? Насколько глубоким должно быть исследование?



— Влияние наследственности на зрение. Кто находится в зоне риска?

