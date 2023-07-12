2 августа — круглый стол «Скоро в школу: как уберечь зрение детей в современном мире»

По статистике, к старшим классам около трети детей становятся близорукими. Является ли это результатом большой нагрузки в школе или увлечения современных детей гаджетами? Или это проявляется врожденная склонность к падению зрения? Накануне школьного сезона обсудим с офтальмологами особенности детского зрения и способы его сохранить и уберечь.
Вопросы для обучения:
— Нужно ли проверять зрение перед школой? Что нужно проверить? Насколько глубоким должно быть исследование?
— Влияние наследственности на зрение. Кто находится в зоне риска?
— Какие нагрузки наиболее опасны для зрения детей?
— Какое прогрессирование близорукости стоит считать опасным? Почему у кого-то зрение не падает?
— Очки или контактные линзы? Как правильно подобрать коррекцию? Существует ли мода на детские очки?
— Нужно ли ребенку сидеть на первой парте?
— Методы, которые тормозят «падение» зрения: ортокератология, перифокальные линзы, аппаратные методы.
— Можно ли сделать лазерную коррекцию зрения ровно в 18 лет?
К участию приглашаются — врачи-офтальмологи, оптометристы, производители очков и контактных линз.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru