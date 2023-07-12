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    19 сентября — круглый стол «Лазерная коррекция зрения: как выбрать метод»

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    Первая операция по коррекции зрения была проведена, как это ни странно, еще в 1898 году. О последствиях история умалчивает. После этого в истории операций на глазах был сделан большой перерыв, пока советский офтальмолог Святослав Федоров не начал выполнять разрезы на роговице, которая получила массовую популярность как в Советском Союзе, так и за рубежом — в нашей стране была создана целая сеть центров микрохирургии глаза. Новая эпоха началась с появлением лазера — операция стала менее инвазивной, более эффективной, а слово LASIK узнал, наверное весь мир. С тех пор технологии лазерной коррекции зрения совершенствуются, а пациентов, избавившихся от близорукости, становится все больше. О том, что сейчас предлагают врачи тем, кто хочет видеть без очков и линз, поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Какие методы лазерной коррекции зрения сейчас применяются врачами? Чем они отличаются друг от друга?

    — Как происходит выбор метода? Какие ограничения для каждого из них существуют?

    — Можно ли сэкономить на операции? Стоит ли делать операцию в регионах на более старых аппаратах, но за меньшую стоимость?

    — Кому не поможет лазерная коррекция зрения?

    — Поставки и обслуживание оборудования для ЛКЗ: повлияли ли как-то санкции?

    — Перспективы развития ЛКЗ: чего не хватает врачам, чтобы операции были еще более эффективными и безопасными?

    К участию приглашаются: врачи-хирурги офтальмологи, руководители медицинских клиник, производители оборудования для офтальмологии

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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