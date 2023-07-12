22 августа — круглый стол «Липосакция: можно ли навсегда избавиться от жира»

Липосакция — это операция, при которой убирается избыточный жир из разных частей тела. В мире это самая популярная процедура после увеличения груди — на нее приходится 15% всех операций, в России спрос чуть пониже — около 10% из всех клиентов пластических хирургов приходят убирать лишний жир. О том, как помогает липосакция на пути к идеальному телу — поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Насколько популярна и востребована липосакция? Какие части тела чаще всего избавляют от жира с помощью липосакции?
— Кому показана липосакция? Каких результатов можно добиться с помощью этой операции?
— Какие методы липосакции существуют? Какие из них наименее инвазивны и наиболее эффективны?
— Нужно ли дополнительно убирать кожу после липосакции? Можно ли это сделать за одну процедуру?
— Реабилитация после липосакции. Риски и последствия.
— Альтернатива липосакции: можно ли избавиться от жира с помощью косметологических процедур и массажа?
— Как сохранить результат после липосакции? Может ли жир появиться вновь?
К участию приглашаются: пластические хирурги, косметологи, руководители частных медицинских клиник, специализирующихся на пластической хирургии.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru