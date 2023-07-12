22 августа — круглый стол «Липосакция: можно ли навсегда избавиться от жира»

Липосакция — это операция, при которой убирается избыточный жир из разных частей тела. В мире это самая популярная процедура после увеличения груди — на нее приходится 15% всех операций, в России спрос чуть пониже — около 10% из всех клиентов пластических хирургов приходят убирать лишний жир. О том, как помогает липосакция на пути к идеальному телу — поговорим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:

— Насколько популярна и востребована липосакция? Какие части тела чаще всего избавляют от жира с помощью липосакции?



— Кому показана липосакция? Каких результатов можно добиться с помощью этой операции?

