8 августа — круглый стол «Если спину прихватило: как лечить и как предотвратить»

Не существует, наверное, человека, который бы не сталкивался с болью в спине. Для кого-то это разовый эпизод, а у кого-то болезнь переходит в хроническую стадию, заставляя постоянно испытывать дискомофорт в повседневной жизни. На позвоночник ложится большая нагрузка из-за особенностей человеческого организма в принципе и того образа жизни, который он ведет. О том, какие болезни спины бывают и как с ними справляться — поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Основные причины боли в спине. Какие симптомы должны насторожить? Заболевания каких органов, не связанные с позвоночником, может скрывать боль в спине?
— Методы диагностики при боли в спине: что эффективнее КТ, МРТ или рентген?
— Травмы спины. Чем опасен компрессионный перелом позвоночника.
— Какие нагрузки наиболее вредны для спины и могут приводить к заболеваниям?
— Межпозвонковые грыжи можно ли избежать при сидячем образе жизни?
— Методы лечения болезней спины. Когда без операции не обойтись?
— Чем могут помочь остеопаты и мануальные терапевты при боли в спине?
— Реабилитация при боли в спине: как не допустить повторения?
К участию приглашаются: врачи ортопеды, неврологи, хирурги, травматологи, остеопаты и мануальные терапевты, реабилитологи.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru