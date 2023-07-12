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    8 августа — круглый стол «Если спину прихватило: как лечить и как предотвратить»

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    Не существует, наверное, человека, который бы не сталкивался с болью в спине. Для кого-то это разовый эпизод, а у кого-то болезнь переходит в хроническую стадию, заставляя постоянно испытывать дискомофорт в повседневной жизни. На позвоночник ложится большая нагрузка из-за особенностей человеческого организма в принципе и того образа жизни, который он ведет. О том, какие болезни спины бывают и как с ними справляться — поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Основные причины боли в спине. Какие симптомы должны насторожить? Заболевания каких органов, не связанные с позвоночником, может скрывать боль в спине?

    — Методы диагностики при боли в спине: что эффективнее КТ, МРТ или рентген?

    — Травмы спины. Чем опасен компрессионный перелом позвоночника.

    — Какие нагрузки наиболее вредны для спины и могут приводить к заболеваниям?

    — Межпозвонковые грыжи можно ли избежать при сидячем образе жизни?

    — Методы лечения болезней спины. Когда без операции не обойтись?

    — Чем могут помочь остеопаты и мануальные терапевты при боли в спине?

    — Реабилитация при боли в спине: как не допустить повторения?

    К участию приглашаются: врачи ортопеды, неврологи, хирурги, травматологи, остеопаты и мануальные терапевты, реабилитологи.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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