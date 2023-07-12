8 августа — круглый стол «Если спину прихватило: как лечить и как предотвратить»

Не существует, наверное, человека, который бы не сталкивался с болью в спине. Для кого-то это разовый эпизод, а у кого-то болезнь переходит в хроническую стадию, заставляя постоянно испытывать дискомофорт в повседневной жизни. На позвоночник ложится большая нагрузка из-за особенностей человеческого организма в принципе и того образа жизни, который он ведет. О том, какие болезни спины бывают и как с ними справляться — поговорим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:

— Основные причины боли в спине. Какие симптомы должны насторожить? Заболевания каких органов, не связанные с позвоночником, может скрывать боль в спине?

