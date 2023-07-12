Это судьба! 10 пар женских и мужских имен с идеальной совместимостью — а кто предназначен вам?

Идеальная совместимость не означает, что партнеры не могут расстаться. Увы, чудеса не всегда случаются Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Всегда приятно думать, что кто-то там, выше облаков, за нас всё решил и ведет доброй, но властной рукой по линии судьбы. Иногда это и правда работает, мы называем это интуицией, предчувствием или дежавю. Наверное, у каждого из нас бывало, что смотришь на человека и думаешь — вот он, тот самый (даже если потом оказывалось иначе). Что ж, зато теперь мы знаем, что там наверху тоже иногда пишут на черновике. Наши коллеги из MarieClaire узнали, какие женские и мужские имена идеально совместимы друг с другом (Марии, вдруг ваше счастье ходит где-то рядом, осталось оглянуться в поисках ближайшего Виктора).

Анна и Алексей Эти имена даже звучат похоже, значит, и на свадебных открытках будут смотреться прекрасно. А если влюбленные вдруг вздумают набить себе тату с инициалами пары, это, по крайней мере, не будет похоже на номер автомобиля. Анны от природы очень нежны и красивы, их аура обладает особой притягательностью. По характеру Анна и Алексей добры и отзывчивы. Если они вместе, то в паре царит идеальная гармония, а влюбленных могут объединить общие интересы, хобби или работа. Итак, Анны — где у вас в окружении Алексей? Срочно зовите его на свидание.

Екатерина и Павел А для этой пары работают законы противоположности. Они такие разные, что просто не смогут найти повода для конфликта. В отношениях между ними не будет громких скандалов и выяснения отношений. Екатерины порывисты и целеустремленны, а Павлы ценят домашнюю обстановку. Но такая противоположность характеров не разъединяет их, а, наоборот, сближает. Татьяна и Станислав Обычно Таня и Стас сначала дружат, а уже потом понимают — друг без друга им не жить. Часто они одноклассники или одногруппники и знакомы давно. А если обладательницей этого прекрасного имени являетесь вы, то присмотритесь к своему окружению, возможно, ваша судьба всё это время ждет вас где-то неподалеку.

Светлана и Александр Это не пара, а настоящий пожар. История их любви достойна экранизации. Оба авантюристы и путешественники, «заел быт» — это не про них. Их жизненные ценности часто полностью совпадают так, что один угадывает желания другого. Ольга и Дмитрий Из Оли и Димы складывается действительно гармоничный союз, они уважают и себя, и партнера. Это союз лидеров, при этом они не соперничают, а развиваются вместе и идут вперед.

Наталья и Игорь У этой пары сначала будет притирка, и в какой-то момент им даже покажется, что ничего не выйдет, но когда они пройдут этот этап — разлучить Наталью и Игоря будет уже невозможно. Главное — полностью не растворяться в партнере. Наталья и Игорь любят свой дом и создают в нем уют, поэтому «долго и счастливо» — именно про них.

Елизавета и Даниил Естественное и гармоничное сочетание, которое создано если не для романтики, то точно для комфортной дружбы или плодотворной работы. Елизавета и Даниил обладают довольно спокойными и даже слегка интровертными характерами, но всё меняется, как только они находят друг друга. Им комфортно вдвоем и больше никто не нужен. София и Максим Несмотря на все различия, оба обожают приключения. София и Максим неподвластны рутине, их отношения — вулкан, в них всегда что-то происходит. Дарья и Егор Оба — нескончаемый источник вдохновения друг для друга. Дарья и Егор готовы на всё ради партнера, даже если рискуют или платят вдвойне (неважно, деньгами или нервами). Несмотря на такую решимость и пылкость чувств, пара очень гармонична. В отношениях оба спокойны и равномерны, они просто живут и наслаждаются друг другом.

Мария и Виктор Невероятно, но эта пара совместима буквально во всем. Если Мария и Виктор вступают в отношения друг с другом, никто даже не удивляется этому союзу — химия между ними очевидна. Их отношения не строятся на стереотипных образах, они готовы в равной мере и по силе своих возможностей вкладываться в быт. Ревности нет места в их паре, как и третьим лишним. Признаки совместимости сексуальных партнеров Часто мы увлеченно читаем гороскопы, но не уделяем внимания психологии и физиологии. Недавно вместе с психологом Екатериной Лебедевой редакция Городских порталов узнала, как определить, что вы подходите друг другу.

У вас одинаковый ритм жизни. Вы примерно в одно и то же время просыпаетесь и засыпаете, график бодрствования и сна совпадает. В противном случае одному поздно вечером будет вечно хотеться спать, а другой будет жаждать веселья и развлечений. Возможны ругань из-за включенного ночью телевизора, переписки и флирт в социальных сетях с другими мужчинами/женщинами на фоне скуки, пока другой спит.

Половая конституция — это сексуальный темперамент, который дается с рождения и на протяжении всей жизни не меняется. Он определяет уровень сексуальной потребности личности. Кому-то секса нужно больше, а кому-то меньше. Это миф, что мужчинам секс нужен чаще, чем женщинам. Секса человеку хочется в зависимости от его половой конституции. Она бывает слабая, средняя и сильная. Важно, чтобы половая конституция у партнеров совпадала (слабая/слабая, средняя/средняя, сильная/сильная) или хотя бы не была полярной. Отношения, где одному нужен секс от одного до четырех раз в день, а другому раз в недельку вполне достаточно, быстро прекратятся.

Отношение к деньгам. Сложно уживутся вместе транжира и скупердяй. Человек, который живет одним днем и легко расстается с деньгами, никогда не поймет расчетливого, умеющего планировать и копить. Обращайте внимание на то, как ваш избранник совершает покупки. Сопоставляйте с собственным поведением в магазине. Ценности. Они должны быть схожи, особенно семейные. У вас практически одинаковые представления о том, как строить семью и в какой семье вам хотелось бы жить.

Быт. Сложно уживутся парень с девушкой, у которых разные взгляды на ведение хозяйства. Мужчина, который считает, что все домашние дела — это чисто женское и жена — это в первую очередь хозяйка, никогда не сможет построить отношения с карьеристкой, которая не видит смысла в бесконечной уборке и лучше наймет уборщицу.

В идеале вам должны нравиться не только внешность и характер партнера, но и его природный запах. Также хорошим показателем совместимости эксперт считает благосклонное отношение друзей партнера к вам. Ведь обычно наши близкие видят, подходит нам человек или нет.

Женские имена, которые притягивают успешных мужчин Если вы только в поиске своей половинки, то, возможно, за углом вас ждет принц на шикарном белом джипе коне. Недавно психолог и таролог Зарина Шаман составила рейтинг имен, обладательницы которых чаще всего привлекают состоятельных мужчин. Александра, Евгения и Виктория — эти имена таят в себе двойственную энергетику. Женская энергия Инь и мужская энергия Ян. Соответственно, женщины с такими именами легче справляются с мужскими задачами. Из них получаются хорошие управленцы. Обладательницы этих имен способны повлиять на карьерный рост своего партнера, поддерживать его на тонком энергетическом уровне, вселяя в него целеустремленность и уверенность.

Женщины с именем Олеся олицетворяют собой одну из самых сильных энергий — энергию любви и чистоты. Они способны одарить своего мужчину искренней и чистой любовью. И получают в ответ горячую взаимность. А как нам известно, когда мужчина сильно любит, он способен и горы свернуть.



Алены и Алисы умеют найти контакт с мужчиной и расположить его к себе. Эти женщины знают себе цену, поэтому привлекают состоятельных и успешных, которые в своей жизни достигли всего самостоятельно.



Анастасии имеют огромный скрытый потенциал и способны не только бороться с любыми трудностями и невзгодами, но и побеждать их. Эта необъятная энергия притягивает тех мужчин, которым в отношениях важно партнерство. Они готовы отдать всё, но только самому главному в своей жизни человеку — своей женщине, ведь она проведет его через любые трудности и поможет ему достичь успеха.