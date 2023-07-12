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    Это судьба! 10 пар женских и мужских имен с идеальной совместимостью — а кто предназначен вам?

    Вдруг вы бессознательно выбрали партнера с нужным именем

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    Идеальная совместимость не означает, что партнеры не могут расстаться. Увы, чудеса не всегда случаются
    Идеальная совместимость не означает, что партнеры не могут расстаться. Увы, чудеса не всегда случаютсяАлександр Ощепков / NGS.RU
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    Всегда приятно думать, что кто-то там, выше облаков, за нас всё решил и ведет доброй, но властной рукой по линии судьбы. Иногда это и правда работает, мы называем это интуицией, предчувствием или дежавю. Наверное, у каждого из нас бывало, что смотришь на человека и думаешь — вот он, тот самый (даже если потом оказывалось иначе). Что ж, зато теперь мы знаем, что там наверху тоже иногда пишут на черновике. Наши коллеги из MarieClaire узнали, какие женские и мужские имена идеально совместимы друг с другом (Марии, вдруг ваше счастье ходит где-то рядом, осталось оглянуться в поисках ближайшего Виктора).

    Анна и Алексей

    Эти имена даже звучат похоже, значит, и на свадебных открытках будут смотреться прекрасно. А если влюбленные вдруг вздумают набить себе тату с инициалами пары, это, по крайней мере, не будет похоже на номер автомобиля.

    Анны от природы очень нежны и красивы, их аура обладает особой притягательностью. По характеру Анна и Алексей добры и отзывчивы. Если они вместе, то в паре царит идеальная гармония, а влюбленных могут объединить общие интересы, хобби или работа. Итак, Анны — где у вас в окружении Алексей? Срочно зовите его на свидание.

    Екатерина и Павел

    А для этой пары работают законы противоположности. Они такие разные, что просто не смогут найти повода для конфликта. В отношениях между ними не будет громких скандалов и выяснения отношений. Екатерины порывисты и целеустремленны, а Павлы ценят домашнюю обстановку. Но такая противоположность характеров не разъединяет их, а, наоборот, сближает.

    Татьяна и Станислав

    Обычно Таня и Стас сначала дружат, а уже потом понимают — друг без друга им не жить. Часто они одноклассники или одногруппники и знакомы давно. А если обладательницей этого прекрасного имени являетесь вы, то присмотритесь к своему окружению, возможно, ваша судьба всё это время ждет вас где-то неподалеку.

    Светлана и Александр

    Это не пара, а настоящий пожар. История их любви достойна экранизации. Оба авантюристы и путешественники, «заел быт» — это не про них. Их жизненные ценности часто полностью совпадают так, что один угадывает желания другого.

    Ольга и Дмитрий

    Из Оли и Димы складывается действительно гармоничный союз, они уважают и себя, и партнера. Это союз лидеров, при этом они не соперничают, а развиваются вместе и идут вперед.

    Наталья и Игорь

    У этой пары сначала будет притирка, и в какой-то момент им даже покажется, что ничего не выйдет, но когда они пройдут этот этап — разлучить Наталью и Игоря будет уже невозможно. Главное — полностью не растворяться в партнере. Наталья и Игорь любят свой дом и создают в нем уют, поэтому «долго и счастливо» — именно про них.

    Елизавета и Даниил

    Естественное и гармоничное сочетание, которое создано если не для романтики, то точно для комфортной дружбы или плодотворной работы. Елизавета и Даниил обладают довольно спокойными и даже слегка интровертными характерами, но всё меняется, как только они находят друг друга. Им комфортно вдвоем и больше никто не нужен.

    София и Максим

    Несмотря на все различия, оба обожают приключения. София и Максим неподвластны рутине, их отношения — вулкан, в них всегда что-то происходит.

    Дарья и Егор

    Оба — нескончаемый источник вдохновения друг для друга. Дарья и Егор готовы на всё ради партнера, даже если рискуют или платят вдвойне (неважно, деньгами или нервами). Несмотря на такую решимость и пылкость чувств, пара очень гармонична. В отношениях оба спокойны и равномерны, они просто живут и наслаждаются друг другом.

    Мария и Виктор

    Невероятно, но эта пара совместима буквально во всем. Если Мария и Виктор вступают в отношения друг с другом, никто даже не удивляется этому союзу — химия между ними очевидна. Их отношения не строятся на стереотипных образах, они готовы в равной мере и по силе своих возможностей вкладываться в быт. Ревности нет места в их паре, как и третьим лишним.

    Признаки совместимости сексуальных партнеров

    Часто мы увлеченно читаем гороскопы, но не уделяем внимания психологии и физиологии. Недавно вместе с психологом Екатериной Лебедевой редакция Городских порталов узнала, как определить, что вы подходите друг другу.

    У вас одинаковый ритм жизни. Вы примерно в одно и то же время просыпаетесь и засыпаете, график бодрствования и сна совпадает. В противном случае одному поздно вечером будет вечно хотеться спать, а другой будет жаждать веселья и развлечений. Возможны ругань из-за включенного ночью телевизора, переписки и флирт в социальных сетях с другими мужчинами/женщинами на фоне скуки, пока другой спит.

    Половая конституция — это сексуальный темперамент, который дается с рождения и на протяжении всей жизни не меняется. Он определяет уровень сексуальной потребности личности. Кому-то секса нужно больше, а кому-то меньше. Это миф, что мужчинам секс нужен чаще, чем женщинам. Секса человеку хочется в зависимости от его половой конституции. Она бывает слабая, средняя и сильная. Важно, чтобы половая конституция у партнеров совпадала (слабая/слабая, средняя/средняя, сильная/сильная) или хотя бы не была полярной. Отношения, где одному нужен секс от одного до четырех раз в день, а другому раз в недельку вполне достаточно, быстро прекратятся.

    Отношение к деньгам. Сложно уживутся вместе транжира и скупердяй. Человек, который живет одним днем и легко расстается с деньгами, никогда не поймет расчетливого, умеющего планировать и копить. Обращайте внимание на то, как ваш избранник совершает покупки. Сопоставляйте с собственным поведением в магазине.

    Ценности. Они должны быть схожи, особенно семейные. У вас практически одинаковые представления о том, как строить семью и в какой семье вам хотелось бы жить.

    Быт. Сложно уживутся парень с девушкой, у которых разные взгляды на ведение хозяйства. Мужчина, который считает, что все домашние дела — это чисто женское и жена — это в первую очередь хозяйка, никогда не сможет построить отношения с карьеристкой, которая не видит смысла в бесконечной уборке и лучше наймет уборщицу.

    В идеале вам должны нравиться не только внешность и характер партнера, но и его природный запах. Также хорошим показателем совместимости эксперт считает благосклонное отношение друзей партнера к вам. Ведь обычно наши близкие видят, подходит нам человек или нет.

    Женские имена, которые притягивают успешных мужчин

    Если вы только в поиске своей половинки, то, возможно, за углом вас ждет принц на шикарном белом джипе коне. Недавно психолог и таролог Зарина Шаман составила рейтинг имен, обладательницы которых чаще всего привлекают состоятельных мужчин.

    Александра, Евгения и Виктория — эти имена таят в себе двойственную энергетику. Женская энергия Инь и мужская энергия Ян. Соответственно, женщины с такими именами легче справляются с мужскими задачами. Из них получаются хорошие управленцы. Обладательницы этих имен способны повлиять на карьерный рост своего партнера, поддерживать его на тонком энергетическом уровне, вселяя в него целеустремленность и уверенность.

    Женщины с именем Олеся олицетворяют собой одну из самых сильных энергий — энергию любви и чистоты. Они способны одарить своего мужчину искренней и чистой любовью. И получают в ответ горячую взаимность. А как нам известно, когда мужчина сильно любит, он способен и горы свернуть.

    Алены и Алисы умеют найти контакт с мужчиной и расположить его к себе. Эти женщины знают себе цену, поэтому привлекают состоятельных и успешных, которые в своей жизни достигли всего самостоятельно.

    Анастасии имеют огромный скрытый потенциал и способны не только бороться с любыми трудностями и невзгодами, но и побеждать их. Эта необъятная энергия притягивает тех мужчин, которым в отношениях важно партнерство. Они готовы отдать всё, но только самому главному в своей жизни человеку — своей женщине, ведь она проведет его через любые трудности и поможет ему достичь успеха.

    Идеальная совместимость не означает, что партнеры не могут расстаться. Увы, чудеса не всегда случаются
    Идеальная совместимость не означает, что партнеры не могут расстаться. Увы, чудеса не всегда случаютсяАлександр Ощепков / NGS.RU

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