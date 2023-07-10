Намекает за месяц: ночной симптом приближающегося инфаркта, который маскируется под обычную бессонницу

Если обращать внимание на малейшие изменения в своем состоянии — беды можно избежать Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Коварность инфаркта в том, что это состояние редко имеет ранние признаки, что сильно затрудняет его предотвращение. Но новые исследования показали, что почти половина женщин страдает от одного четкого симптома в течение месяца, предшествующего приступу. Наши коллеги из MarieClaire узнали, на что обратить внимание, а редакция Городских порталов вспомнила о других симптомах инфаркта.

Инфаркт— омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения. Причины инфаркта: тромбоз, эмболия, длительный спазм артерий и функциональное перенапряжение органа в условиях гипоксии. Врачи и ученые спорят, насколько заранее потенциальная жертва сердечного приступа может начать замечать симптомы его приближения. Некоторые исследователи считают, что предупреждающие знаки чаще возникают у женщин, чем у мужчин. Это связано с тем, что мужчины обычно страдают от закупорки крупных коронарных артерий, а женщины более уязвимы к закупорке мелких артерий.

Необычная усталость Из отчета, опубликованного в журнале Circulation, следует — 48% опрошенных женщин страдали от нарушений сна за месяц до сердечного приступа. Другой распространенной жалобой среди этих женщин была необычная усталость — от нее страдал 71% опрошенных. В отчете, опубликованном в журнале Heart and Lung: The Journal of Cardiopulmonary and Acute Care («Сердце и легкие: журнал сердечно-легочной и неотложной помощи») обсуждались некоторые потенциальные причины наблюдаемых нарушений сна. Так, они были тесно связаны с тревогой, усталостью и болью, а также с изменениями мышления и памяти. В совокупности эти симптомы могут быть важным предупреждающим признаком надвигающегося сердечного приступа, отмечают исследователи.

Более того, хорошо известно, что женщины и мужчины с плохой сердечно-сосудистой системой регулярно страдают от короткого сна, слишком долгого сна и других искажений. Очень важно наблюдать за собой, ведь, по оценкам ВОЗ, 80% преждевременных сердечных приступов и инсультов можно предотвратить.

Колет сердце — это инфаркт? Боль в груди слева мы автоматически считаем болью в сердце, а заодно и симптомом инфаркта. Но на самом деле это может быть и мышечная боль, проблемы с желудком тоже иногда так себя проявляют. — Многие люди испытывали когда-либо боли в области сердца, но не всегда это связано именно с сердцем, — говорит кардиолог Мария Яковлева.



Мария Яковлева — врач функциональной диагностики, кардиолог, Консультативно-диагностический центр в Купчино (подразделение НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова ).

Наиболее часто вызывает боль в груди ишемическая болезнь сердца — это заболевание сердца, возникающее при плохом снабжении кровью сердечной мышцы, в результате которого поражается миокард. Это широко распространенная сердечно-сосудистая патология, нередко приводящая к летальному исходу. Виды ишемии сердца: стенокардия; инфаркт миокарда; постинфарктный кардиосклероз; сердечная недостаточность; внезапная аритмическая смерть.





У ишемической боли сердца есть ряд определенных признаков, отмечает эксперт. Сердце действительно болит, если:



боли носят определенный характер: давящий, жгучий; боли локализуются за грудиной. Могут отдавать в левую руку, левое плечо, нижнюю челюсть. Реже — в правое плечо, правую руку;

боли могут ощущаться в верхней части живота, иногда сопровождаются рвотой. Это признак, в частности, заболеваний сердечно-сосудистой системы, а именно — инфаркта нижней стенки левого желудочка;

боли возникают после физической, эмоциональной нагрузки;

длительность боли сравнительно небольшая: от нескольких минут до нескольких часов;

проходит такая боль в покое или после приема определенных препаратов, расширяющих сосуды сердца, например нитроглицерина.

— Если все эти критерии сошлись в один «букет», то это типичная боль в сердце ишемического характера, — говорит кардиолог Мария Яковлева. — При этом нет никакой разницы, кто испытывает такую боль — мужчина или женщина, гендерных различий в характере боли — никаких.

Сердечный приступ или невралгия? — Резкую боль в груди часто принимают за сердечный приступ. Похожие симптомы и у невралгии, не менее опасного для здоровья синдрома. Когда появляется дискомфорт в левой половине груди, пациенты часто обращаются к терапевту или кардиологу, подозревая стенокардию. Но при ишемической болезни сердца боль, как правило, локализована за грудиной, жгучая и невыносимая, отдает или в руку, или в нижнюю челюсть, — говорит врач-невролог Максим Домашенко.

Максим Домашенко — заместитель главного врача по медицинской части ГКБ им. С. П. Боткина Департамента здравоохранения Москвы, врач-невролог, кандидат медицинских наук.



Невролог объясняет, при межреберной невралгии боль локализуется только в одной половине груди, но не в центре. Как правило, появляется после физических нагрузок, изменяется при глубоком вдохе или выдохе, усиливается, если дотронуться до ребер. Часто межреберная невралгия возникает как осложнение герпетической инфекции и тогда переходит в хроническую стадию. В этом случае развивается нейропатия — уже совершенно другой характер болевых синдромов и, соответственно, другое лечение.

Врач-кардиолог Анна Чугунникова отмечает, что при инфаркте боль за грудиной не проходит даже в состоянии покоя и после приема нитроглицерина, которым обычно купируют острые приступы стенокардии. Кроме того, она может распространяться на другие участки тела.

— Боль может распространяться на шею, нижнюю челюсть, левую руку, под левую лопатку, в верхние отделы живота, — говорит Чугунникова.



В некоторых случаях первыми признаками могут быть внезапно появившаяся потливость, одышка, неожиданная потеря сознания и даже резко возникший страх умереть. Врач-кардиолог Наталья Гуляева объясняет, что это происходит из-за сильнейшего стресса организма.



— Инфаркт — это колоссальный стресс для организма, это выброс адреналина, и, когда выбрасывается адреналин, всё работает в разы интенсивнее. Человек — эмоциональное существо, он чувствует эти процессы, и это транслируется такими мыслями, как боязнь умереть, — рассказывает Гуляева. — То есть человек понимает, что что-то невообразимое с ним происходит.

Что делать при первых симптомах инфаркта К сожалению, вы мало чем можете помочь человеку с инфарктом самостоятельно, потому что основное лечение проводят в больнице. Лучшее, что вы можете сделать, — вызвать скорую помощь и сказать о своих подозрениях на инфаркт. Чем быстрее пациент попадет в руки медиков, тем лучше, но золотой стандарт на госпитализацию — два часа.



Чем четче вы опишете симптомы диспетчеру скорой помощи, тем быстрее приедут медики — диспетчер сможет отправить на место не линейную, а реанимационную бригаду. До приезда врачей вам нужно уложить человека, обеспечить приток свежего воздуха, для этого открыть окно или включить кондиционер, расстегнуть одежду, чтобы ничего не сдавливало грудную клетку.

— Под язык можно брызнуть одну дозу «Нитроспрея» либо дать таблетку нитроглицерина под язык. Делать это нужно лежа, потому что этот препарат хорошо раскрывает сосуды сердца, но точно так же хорошо снижает давление, — говорит Гуляева.



Основную помощь при инфаркте окажут уже в стационаре. Там врач либо назначит пациенту введение препарата, разрушающего тромбы, либо чрескожное коронарное вмешательство (операция, которую проводят через минимальный прокол кожи).



— Это процедура по восстановлению проходимости сердечной артерии механическим способом, в сосуд изнутри установят специально разработанный каркас, — говорит Чугунникова.