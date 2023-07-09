Голова кругом? 5 неочевидных признаков тревожного расстройства, которые незаметно портят вам жизнь

А вы замечали за собой, что устаете несоответственно текущей нагрузке? Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Очень часто люди пропускают первые (да и вторые) звоночки тревожного расстройства, а замечают его, когда оно уже конкретно мешает ежедневной жизни. Обычно мы оправдываем свое невротическое состояние сегодняшними обстоятельствами — у всех нас семьи, работа, тревога за будущее детей, быт, проблемы со здоровьем. Нужно контролировать всё, держать руку на пульсе, делать всё по максимуму и... не сломаться самому. С последним пунктом обычно возникают самые серьезные сложности. Наши коллеги из Wday.ru собрали признаки тревожного расстройства, которые многие не замечают в повседневной жизни, а редакция Городских порталов вспомнила, чем опасна (а иногда полезна) тревога.

Тревожное расстройство — это вид невротического состояния, при котором человек испытывает беспрерывное беспокойство о жизненных обстоятельствах, своей внешности и отношениях с окружающими его людьми. Чем опасна тревога? Врач-психиатр, психотерапевт Полина Ракульцева говорит: чтобы разобраться с эмоциями, очень важно понимать, что именно вы чувствуете — конкретный страх, тревогу или беспокойство.

— Конкретный страх человек испытывает при ощутимой опасности в реальном времени — «вот прямо сейчас за мной гонится гепард», — объясняет доктор. — Тревогу может вызывать что-то оформленное, явное, но еще не происходящее, например завтрашний экзамен. И есть беспокойство. Беспокойство чем страшно в нашем случае — это не какой-то один факт, как экзамен или гепард, а множество «а если», «а что вдруг», «мало ли» и так далее. Эти варианты можно накручивать бесконечно и, естественно, быть максимально дезадаптированным. В данном случае мне кажется, что превалируют не первые два варианта со страхом и тревогой, а именно вариант с беспокойством.



По словам психотерапевта, беспокойство, как и страх или тревога, — важный эволюционный механизм, когда-то помогавший нам выживать, но в данном случае оно не идет на пользу. Волнуясь и продумывая кучу сценариев, мы усиливаем напряжение, которое сковывает и мешает действовать: когда мы беспокоимся, мы ничего не делаем, но при этом тратим гигантское количество ресурсов.

Напряжение может проявляться не только на уровне эмоций. В книге доктора психологии и медицины, представителя направления когнитивной терапии Роберта Лихи «Свобода от тревоги» говорится, что неизбежное побочное явление тревоги — напряжение в теле, которое в конце концов может проявляться.



— Страх, постоянно присутствующий в сознании, посылает телу сообщения, требующие постоянной готовности отреагировать на опасность, — пишет Лихи. — Из-за этого возникает возбуждение разного рода: мышечное напряжение, учащенное сердцебиение, повышенное кровяное давление, боли, сжимание челюстей, потливость, дрожание, поверхностное дыхание, вплоть до утомления. Эти реакции не просто неприятны сами по себе, они только усиливают тревогу, замыкая порочный круг.

Какие признаки должны насторожить? Обратите внимание на частую тревогу и беспокойство по поводу и без. Постоянный стресс — основная причина развития тревожного расстройства. Человек ощущает облегчение между периодами беспокойства, которые становятся всё короче, в итоге тревога ощущается постоянно.

Психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов замечает, характерным признаком тревожного расстройства является восприятие любых ситуаций как стрессовых. Неосторожное слово или действие в вашу сторону, опоздание на работу, несохранившийся файл, и вот вы уже не контролируете себя и впадаете в состояние, не соответствующее поводу. Также эксперт обращает внимание на напряжение мышц в состоянии покоя. Если вы весь день были дома и не занимались активной физической деятельностью, но в конце дня чувствуете себя так, как будто пропололи весь огород — возможно, вы просто не замечаете, как держите мышцы спины, шеи, рук в постоянном напряжении.

Головокружение тоже может быть симптомом тревожного расстройства. Важно помнить, этот симптом сопровождает многие патологии, поэтому с ним в первую очередь нужно обращаться к неврологу, а вот если нарушений нет, то ваш путь — в кабинет к психологу.

Всех тревожных людей (и нетревожных тоже) должен насторожить дискомфорт в зоне солнечного сплетения. Ушиб, гастрит, невралгия — все эти состояния и заболевания могут сопровождаться подобным дискомфортом, но при их исключении следует рассмотреть и возможность развития тревожного расстройства.

Александр Поликарпов объясняет, тревожные расстройства можно лечить. В этом поможет когнитивно-поведенческая психотерапия, эффективность которой доказана научно. Но если состояние интенсивной тревоги длится более полугода или симптомы становятся более ярко выражены — врач может рекомендовать дополнить визиты к специалисту медикаментозной терапией. Редакция напоминает, что не стоит заниматься самодиагностикой, при появлении подобных симптомов лучше сразу обратиться к врачу. Неочевидные признаки психических расстройств Недавно мы поговорили с семейным психологом Ольгой Романив о том, по каким признакам можно обнаружить у себя и более серьезные психологические проблемы.

Психические расстройства — это заболевания, которые вызывают нарушения в мышлении, поведении и эмоциональном состоянии человека. У больного появляются аномальные мысли и восприятие действительности (галлюцинации, суицидальные наклонности, паранойя), нестабильное эмоциональное состояние и поведенческие реакции (агрессия, подавленность), сложности в общении с окружающими людьми. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, почти каждый четвертый житель во всем мире страдает от нарушений психики.

Одним из признаков наличия психического расстройства также являются навязчивые мысли, которые вы гоняете по кругу в своей голове. Если вы боитесь одного и того же, ищете у себя симптомы смертельных заболеваний, это тоже может со временем превратиться в проблему. Если такое случилось с вашим близким и вы понимаете, что человек уже не совсем адекватно воспринимает реальность и других мыслей у него становится всё меньше, стоит обратить на его поведение внимание и порекомендовать обратиться к специалисту.



Навязчивые состояния — это, например, постоянное мытье рук, бесконечная проверка электроники и техники на предмет выключения, попытки наступать или не наступать на плиты / бордюры / линии на дороге, концентрация на каких-то объектах и считывание закономерностей (например, вы смотрите на часы и попадаете на одно и то же время, к примеру, на 18:15 — эта закономерность кажется вам странной, парадоксальной, вы думаете о том, что у вас есть экстрасенсорные способности либо цифры хотят вам что-то сказать). Такие ситуации, безусловно, являются поводом задуматься.



Если вы любитель загуглить симптомы и по форуму поставить себе диагноз, а потом всю ночь думать, что вы смертельно больны, а наутро нестись к врачу и рассказывать все ужасы, которые с вами произошли, у вас, скорее всего, ипохондрия. Такие люди отличаются тем, что не верят врачам, считают, что у всех недостаточно компетенций, чтобы правильно поставить диагноз и наконец вылечить больного.