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    Вслед за доской Ахматовой на «Крестах» исчезла память о поляках в Шлиссельбургской крепости

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    В Шлиссельбургской крепости «Орешек» без каких-либо пояснений сняли мемориальную доску полякам – узникам. Как сообщает 47news, исчезновение таблички заметил один из петербуржцев, посетивших музей накануне. По его мнению, произошедшее является результатом борьбы с исторической памятью.

    В частных беседах сотрудники музея предполагают, что доску отвезли на реставрацию, возможно, в рамках подготовки Шлиссельбурга к 700-летию. Впрочем, официально ни в комитете по культуре, ни в Городском музее истории Санкт-Петербурга, куда относится «Орешек», прокомментировать не захотели.

    Напомним, совсем недавно в Санкт-Петербурге разбирались с тем, куда делась памятна доска в честь поэтессы Анны Ахматовой, которая 20 лет висела на стене «Крестов». Выяснилось, что все эти годы она вообще присутствовала там незаконно.

    Также заметим, в последнее время в Шлиссельбурге постоянно наблюдаются трудности. Из последнего – были демонтированы надгробные плиты с могил, которые противоречили постановлению местного главы администрации.

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    Мемориальная доска
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