Вслед за доской Ахматовой на «Крестах» исчезла память о поляках в Шлиссельбургской крепости

В Шлиссельбургской крепости «Орешек» без каких-либо пояснений сняли мемориальную доску полякам – узникам. Как сообщает 47news, исчезновение таблички заметил один из петербуржцев, посетивших музей накануне. По его мнению, произошедшее является результатом борьбы с исторической памятью.



В частных беседах сотрудники музея предполагают, что доску отвезли на реставрацию, возможно, в рамках подготовки Шлиссельбурга к 700-летию. Впрочем, официально ни в комитете по культуре, ни в Городском музее истории Санкт-Петербурга, куда относится «Орешек», прокомментировать не захотели.

