Погода, техника и человеческое. У спасателей в Ленобласти «жаркий» день

Заявки о тонущих и терпящих бедствие в разных районах Ленобласти сыплются в течение дня 2 июля. Не обошлось без жертв.

Как сообщает 47news, мужчина утонул в реке Свирь еще до десяти утра воскресенья. На место выехали спасатели и во второй половине дня им удалось найти тело. Погибшему было 47 лет .

Благополучно завершились поиски пропавшей девушки в Приозерском районе. Ее друзья справлялись по Вуоксе, а она шла вдоль берега с ценными вещами и в качестве страхующей. В какой-то момент девушка свернула не туда и в обозначенное время на точку сбора не вышла. Аварийно-спасательной службе региона удалось быстро ее найти и вывести из леса.