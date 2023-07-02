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    Погода, техника и человеческое. У спасателей в Ленобласти «жаркий» день

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    Заявки о тонущих и терпящих бедствие в разных районах Ленобласти сыплются в течение дня 2 июля. Не обошлось без жертв.

    Как сообщает 47news, мужчина утонул в реке Свирь еще до десяти утра воскресенья. На место выехали спасатели и во второй половине дня им удалось найти тело. Погибшему было 47 лет.

    Благополучно завершились поиски пропавшей девушки в Приозерском районе. Ее друзья справлялись по Вуоксе, а она шла вдоль берега с ценными вещами и в качестве страхующей. В какой-то момент девушка свернула не туда и в обозначенное время на точку сбора не вышла. Аварийно-спасательной службе региона удалось быстро ее найти и вывести из леса.

    На Ладожском озере спасатели помогли двум молодым людям, которые сами на лодке дошли до острова Малый Зеленец, но не смогли вернуться обратно из-за порядочного шторма. До большой земли им было больше 17 километров, преодолеть расстояние помогли сотрудники дежурной смены ПСО Шлиссельбурга.

    Еще одна лодка застряла на Ладоге накануне вечером, на этот раз причиной стала поломка мотора. Спасатели помогли троим мужчинам на борту добраться до берега в целости и сохранности.

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