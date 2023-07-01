В «ЧВК Вагнер Центр» объяснили, почему сняли вывеску со здания на Дальневосточном

В «ЧВК Вагнер Центр» подтвердили факт снятия вывески со здания бизнес-центра на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы в Петербурге.



Вывеску сняли 1 июля, отмечается в сообщении. А главной причиной стал переезд основной части «ЧВК Вагнер Центра» на «производственные площади для улучшения взаимодействия с производственными подразделениями центра», объясняют в организации и обещают, что компания будет продолжать свою работу.



Ранее «Фонтанка» рассказала, что вывески «ЧВК Вагнер Центр W» на бизнес-центре «Морская столица» больше нет, и показала фотографию.

