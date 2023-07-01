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    В «ЧВК Вагнер Центр» объяснили, почему сняли вывеску со здания на Дальневосточном

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    В «ЧВК Вагнер Центр» подтвердили факт снятия вывески со здания бизнес-центра на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы в Петербурге.

    Вывеску сняли 1 июля, отмечается в сообщении. А главной причиной стал переезд основной части «ЧВК Вагнер Центра» на «производственные площади для улучшения взаимодействия с производственными подразделениями центра», объясняют в организации и обещают, что компания будет продолжать свою работу.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что вывески «ЧВК Вагнер Центр W» на бизнес-центре «Морская столица» больше нет, и показала фотографию.

    Здание на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы торжественно открыли в ноябре 2022 года, а в январе ему вернули прежнее название — «Морская столица». Управляющая компания заявила, что бизнес-центр всегда назывался так, а вывеску «ЧВК Вагнер Центр W» разрешили арендатору установить ввиду большой занимаемой площади.

    Утром 24 июня, во время вооруженного мятежа, здесь, как и по другим адресам, связанным с главой ЧВК Евгением Пригожиным, прошли обыски.

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    ЧВК ВагнерПригожинЕвгений ПригожинМятеж Пригожина
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