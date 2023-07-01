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    Риски возрастают: ученые выяснили, как ночной шум за окнами влияет на продолжительность жизни

    Особенно это касается тех, кто живет недалеко от аэропортов — именно их исследовали авторы наблюдения

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    Некоторые просто любят наблюдать за взлетами и посадками со своего балкона, но обычно недалеко от работы предпочитают селиться те, кто связан с авиацией
    Некоторые просто любят наблюдать за взлетами и посадками со своего балкона, но обычно недалеко от работы предпочитают селиться те, кто связан с авиациейАлександр Ощепков / NGS.RU
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    Сейчас новостройки во многих городах возводят неподалеку от аэропорта. С одной стороны, красивые виды и можно выезжать незадолго до вылета, с другой — шум, даже если застройщик обещает, что самолеты возле его ЖК будут пролетать тихо-тихо. В общем — сомнительное удовольствие. Наши коллеги из журнала «Вокруг света» изучили новые материалы, которые доказывают, что жить рядом с местом, где взлетают и садятся самолеты, опасно для здоровья.

    Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили: у людей, живущих рядом с аэропортом, повышен риск инфаркта и других проблем с сердечно-сосудистой системой. Статья об этом опубликована в журнале Environment International.

    Авторы проанализировали данные за 2014–2018 годы, касающиеся 6,3 миллиона человек, которые живут в окрестностях крупнейшего лондонского аэропорта Хитроу. Ученые сопоставили уровень шума от взлетающих и садящихся самолетов в разное время суток с частотой связанных с сердечно-сосудистыми приступами госпитализаций и смертей на следующий день. Всего за это время в больницу с сердечными приступами попали почти полмиллиона человек, а скончались почти 50 тысяч из них.

    Отметим, что дневной шум почти не влияет на состояние здоровья людей, а вот ночной может быть опасен. Самые острые периоды — с 22:00 до 23:00 и ранним утром, с 4:30 до 6:00. Если в эти промежутки предыдущей ночи было особенно шумно, риск попасть в больницу с инфарктом или даже умереть от обострения сердечно-сосудистого заболевания возрастает, в особенности у мужчин старше 65 лет.

    Исследователи объясняют этот феномен тем, что из-за прерванного грохотом ночного сна растет уровень гормона стресса кортизола в крови, а это способствует росту артериального давления и нарушению функции эндотелия — внутреннего слоя кровеносных сосудов. Все это факторы риска сердечно-сосудистых болезней.

    Некоторые просто любят наблюдать за взлетами и посадками со своего балкона, но обычно недалеко от работы предпочитают селиться те, кто связан с авиацией
    Некоторые просто любят наблюдать за взлетами и посадками со своего балкона, но обычно недалеко от работы предпочитают селиться те, кто связан с авиациейАлександр Ощепков / NGS.RU

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