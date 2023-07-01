Риски возрастают: ученые выяснили, как ночной шум за окнами влияет на продолжительность жизни

Некоторые просто любят наблюдать за взлетами и посадками со своего балкона, но обычно недалеко от работы предпочитают селиться те, кто связан с авиацией

Некоторые просто любят наблюдать за взлетами и посадками со своего балкона, но обычно недалеко от работы предпочитают селиться те, кто связан с авиацией Александр Ощепков / NGS.RU

Сейчас новостройки во многих городах возводят неподалеку от аэропорта. С одной стороны, красивые виды и можно выезжать незадолго до вылета, с другой — шум, даже если застройщик обещает, что самолеты возле его ЖК будут пролетать тихо-тихо. В общем — сомнительное удовольствие. Наши коллеги из журнала «Вокруг света» изучили новые материалы, которые доказывают, что жить рядом с местом, где взлетают и садятся самолеты, опасно для здоровья.

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили: у людей, живущих рядом с аэропортом, повышен риск инфаркта и других проблем с сердечно-сосудистой системой. Статья об этом опубликована в журнале Environment International.

Авторы проанализировали данные за 2014–2018 годы, касающиеся 6,3 миллиона человек, которые живут в окрестностях крупнейшего лондонского аэропорта Хитроу. Ученые сопоставили уровень шума от взлетающих и садящихся самолетов в разное время суток с частотой связанных с сердечно-сосудистыми приступами госпитализаций и смертей на следующий день. Всего за это время в больницу с сердечными приступами попали почти полмиллиона человек, а скончались почти 50 тысяч из них.