Риски возрастают: ученые выяснили, как ночной шум за окнами влияет на продолжительность жизни

Сейчас новостройки во многих городах возводят неподалеку от аэропорта. С одной стороны, красивые виды и можно выезжать незадолго до вылета, с другой — шум, даже если застройщик обещает, что самолеты возле его ЖК будут пролетать тихо-тихо. В общем — сомнительное удовольствие. Наши коллеги из журнала «Вокруг света» изучили новые материалы, которые доказывают, что жить рядом с местом, где взлетают и садятся самолеты, опасно для здоровья.
Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили: у людей, живущих рядом с аэропортом, повышен риск инфаркта и других проблем с сердечно-сосудистой системой. Статья об этом опубликована в журнале Environment International.
Авторы проанализировали данные за 2014–2018 годы, касающиеся 6,3 миллиона человек, которые живут в окрестностях крупнейшего лондонского аэропорта Хитроу. Ученые сопоставили уровень шума от взлетающих и садящихся самолетов в разное время суток с частотой связанных с сердечно-сосудистыми приступами госпитализаций и смертей на следующий день. Всего за это время в больницу с сердечными приступами попали почти полмиллиона человек, а скончались почти 50 тысяч из них.
Отметим, что дневной шум почти не влияет на состояние здоровья людей, а вот ночной может быть опасен. Самые острые периоды — с 22:00 до 23:00 и ранним утром, с 4:30 до 6:00. Если в эти промежутки предыдущей ночи было особенно шумно, риск попасть в больницу с инфарктом или даже умереть от обострения сердечно-сосудистого заболевания возрастает, в особенности у мужчин старше 65 лет.
Исследователи объясняют этот феномен тем, что из-за прерванного грохотом ночного сна растет уровень гормона стресса кортизола в крови, а это способствует росту артериального давления и нарушению функции эндотелия — внутреннего слоя кровеносных сосудов. Все это факторы риска сердечно-сосудистых болезней.