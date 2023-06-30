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    19 июля — круглый стол «Без кухни не предлагать. Почему новостройки и мебель созданы друг для друга?»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какая доля квартир сегодня продается с заранее установленной мебелью? Растет ли она? Как повлияет на рынок инициатива Минстроя?
    • Что пользуется спросом у покупателей? Что востребовано: установка кухни или вся квартира «под ключ»?
    • Как создается дизайн мебели для жилья комфорт классса?
    • Цена вопроса: сколько можно сэкономить на оптовой закупке мебели? Сколько в среднем стоит меблировка для комфорт-класса?
    • Мебель для квартир и для апартаментов: есть ли разница?
    • Кто является основными производителями/поставщиками мебели для новостроек? — Отличается ли чем-то такое массовое производство мебели от того, что продается в розницу?
    • Как развивается производство мебели в России? Какие направления для инвестиций наиболее востребованы? Как происходит импортозамещение/изменение логистических цепочек в поставках комплектующих?
    • Хватает ли в России мебели? Есть ли потенциал для роста рынка? Становятся ли существенным игроком на этом рынке застройщики?

    Минстрой в ближайшее время обещает внести в Госдуму законопроект, позволяющий приобрести новостройку в ипотеку сразу с мебелью. По оценкам чиновником, оптовые закупки мебели позволят сэкономить до 40%. Уже сейчас некоторые застройщики предлагают меблировку в качестве опции, что позволяет покупателю жилья сэкономить на переезде. Российские мебельные предприятия, в свою очередь, стремятся развивать производство — в том числе, в расчете на объемный рынок новостроек. О том, хотят ли люди покупать квартиру сразу с мебелью и что готова предложить отечественная мебельная промышленность — поговорим на круглом столе.

    К участию приглашаются застройщики жилья и апартаментов, производители мебели и предметов интерьера, дизайнеры

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 19 июля 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, + 7 (981) 749–48–63

    План мероприятий

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