    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 24

    0 м/с, штиль

    752мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd87.03eur95.11

    24 июля — круглый стол «Дача или жилье. Как загородный рынок недвижимости встретил середину лета?»

    397

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Чем текущий загородный сезон отличается от предыдущего? Каков спрос, в каком ценовом сегменте она самый большой?
    • Каков ценовой разброс на загородном рынке - как изменились эти цены по сравнению с прошлым сезоном.
    • Потенциал реконструкции старых объектов для современного использования - например, бывших лагерей, баз отдыха и т.п.
    • Насколько ипотека на ИЖС оживила рынок, о каком эффекте и в каких сегментах уже можно говорить? Какие программы кредитования ИЖС сегодня предлагают?
    • Кто и при каких условиях выбирает самостоятельное строительство и покупку готового дома?
    • Что происходит на рынке готовых домов - много ли их сейчас, насколько успешно удается реализовать?
    • Аренда дачи - насколько это востребовано? Каков рынок инвестиционного строительства подобных объектов, рассчитанных на аренду?
    • Какие объекты строят самостоятельно - из каких материалов, какой площади? Тенденции 2023 года.
    • Загородный дом для дачи и для жизни - в чем разница?

    По данным сервиса Домклик, в мае этого года в общем количестве выдач ипотеки доля ИЖС достигла рекордных 8%. Однако в целом, динамика рынка ИЖС, судя по данным Росстата, падает четвертый месяц подряд. При этом летний сезон — время активного строительства на уже купленных участках, в том числе тех, что массово приобретались во время пандемии. Что сейчас происходит на загородном рынке — обсудим на круглом столе.

    К участию приглашаются компании, реализующие девелоперские проекты за городом, строительные компании, работающие с ИЖС, производители строительных материалов

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 24 июля 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Дарья Гуськова, +7 (981) 943-16-75, d.guskova@fontanka.ru

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close