24 июля — круглый стол «Дача или жилье. Как загородный рынок недвижимости встретил середину лета?»

По данным сервиса Домклик, в мае этого года в общем количестве выдач ипотеки доля ИЖС достигла рекордных 8%. Однако в целом, динамика рынка ИЖС, судя по данным Росстата, падает четвертый месяц подряд. При этом летний сезон — время активного строительства на уже купленных участках, в том числе тех, что массово приобретались во время пандемии. Что сейчас происходит на загородном рынке — обсудим на круглом столе.



К участию приглашаются компании, реализующие девелоперские проекты за городом, строительные компании, работающие с ИЖС, производители строительных материалов

