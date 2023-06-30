24 июля — круглый стол «Дача или жилье. Как загородный рынок недвижимости встретил середину лета?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Чем текущий загородный сезон отличается от предыдущего? Каков спрос, в каком ценовом сегменте она самый большой?
- Каков ценовой разброс на загородном рынке - как изменились эти цены по сравнению с прошлым сезоном.
- Потенциал реконструкции старых объектов для современного использования - например, бывших лагерей, баз отдыха и т.п.
- Насколько ипотека на ИЖС оживила рынок, о каком эффекте и в каких сегментах уже можно говорить? Какие программы кредитования ИЖС сегодня предлагают?
- Кто и при каких условиях выбирает самостоятельное строительство и покупку готового дома?
- Что происходит на рынке готовых домов - много ли их сейчас, насколько успешно удается реализовать?
- Аренда дачи - насколько это востребовано? Каков рынок инвестиционного строительства подобных объектов, рассчитанных на аренду?
- Какие объекты строят самостоятельно - из каких материалов, какой площади? Тенденции 2023 года.
- Загородный дом для дачи и для жизни - в чем разница?
По данным сервиса Домклик, в мае этого года в общем количестве выдач ипотеки доля ИЖС достигла рекордных 8%. Однако в целом, динамика рынка ИЖС, судя по данным Росстата, падает четвертый месяц подряд. При этом летний сезон — время активного строительства на уже купленных участках, в том числе тех, что массово приобретались во время пандемии. Что сейчас происходит на загородном рынке — обсудим на круглом столе.
К участию приглашаются компании, реализующие девелоперские проекты за городом, строительные компании, работающие с ИЖС, производители строительных материалов
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 24 июля 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Дарья Гуськова, +7 (981) 943-16-75, d.guskova@fontanka.ru