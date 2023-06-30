27 июля — круглый стол «Рынок складов. Новые возможности»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Предварительные итоги рынка складов и логистических терминалов в первом полугодии 2023 года?
- Кто является сейчас основными арендаторами складов? Какие склады востребованы у арендаторов?
- В каком случае проще арендовать склад, а в каком — построить по принципу build-to-suit?
- Как меняются коммерческие условия по аренде складов?
Каковы перспективы развития складской недвижимости в Петербурге и В 2023 году, по прогнозам экспертов NF Group, в Петербурге ожидается рекордный ввод складских площадей — 465 тыс. кв. м — это сравнимо с 2014 и 2022 года, когда было введено в эксплуатацию 419 и 555 тыс. кв. м соответственно. На юге самой привлекательной локацией для складов, сдающихся в аренду, традиционно являются Шушары и Волхонское шоссе, на севере — Бугры. Также востребовано строительство built-to-suit. О том, кто сейчас строит склады, а кто арендует — обсудим на круглом столе.
К участию приглашаются девелоперские компании, развивающие складскую недвижимость, управляющие компании, компании-крупные арендаторы складов
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 27 июля 2023 года
По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91