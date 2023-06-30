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    27 июля — круглый стол «Рынок складов. Новые возможности»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Предварительные итоги рынка складов и логистических терминалов в первом полугодии 2023 года?
    • Кто является сейчас основными арендаторами складов? Какие склады востребованы у арендаторов?
    • В каком случае проще арендовать склад, а в каком — построить по принципу build-to-suit?
    • Как меняются коммерческие условия по аренде складов?

    Каковы перспективы развития складской недвижимости в Петербурге и В 2023 году, по прогнозам экспертов NF Group, в Петербурге ожидается рекордный ввод складских площадей — 465 тыс. кв. м — это сравнимо с 2014 и 2022 года, когда было введено в эксплуатацию 419 и 555 тыс. кв. м соответственно. На юге самой привлекательной локацией для складов, сдающихся в аренду, традиционно являются Шушары и Волхонское шоссе, на севере — Бугры. Также востребовано строительство built-to-suit. О том, кто сейчас строит склады, а кто арендует — обсудим на круглом столе.

    К участию приглашаются девелоперские компании, развивающие складскую недвижимость, управляющие компании, компании-крупные арендаторы складов

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 27 июля 2023 года

    По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91

    План мероприятий

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