Обед вместо подтяжки: добавьте эти шесть продуктов в рацион — и не узнаете себя в зеркале

По мнению экспертов, кефир в этом вопросе полезнее молока Александра Мамонтова / 76.RU Поделиться Поделиться





Всем нам известно: сколько не потрать на косметику и омолаживающие процедуры, но если кишечник работает неправильно — это всё равно отразится на качестве кожи. Поэтому отвлекаемся от чудес косметологии и отправляемся прямиком к холодильнику. Наши коллеги из Wday.ru вместе с экспертом узнали, какие шесть продуктов нужно включить в рацион, чтобы омолодить организм, а редакция Городских порталов вспомнила, какая еда приближает старение.

Кефир О том, что в кефире есть белок, можно догадаться хотя бы по его цвету. Но и кроме него кефир богат бета-каротином, триптофаном (это аминокислота, которой мы обязаны стрессоустойчивостью), витаминами А (увеличивает эластичность кожи и волос), С (усиливает иммунитет и работоспособность) и целым набором витаминов группы В. Также в кефире есть минеральные вещества — магний, натрий, калий, фосфор, кальций. — В стакане кефира содержится 250 мг кальция, это достаточно много, учитывая суточную норму, — говорит диетолог Светлана Соломеина. — Установленный уровень потребности для взрослых в среднем составляет 1000 мг в сутки, для пожилых людей, беременных и кормящих матерей эта цифра увеличивается — до 1200, 1300 и 1400 мг соответственно. Другой вопрос, что среднее потребление кальция в России недостаточное: по статистике, это примерно 750 мг в сутки.

— Молочнокислые бактерии в кефире по своему составу схожи с естественной микрофлорой кишечника человека и помогают хорошо усваиваться и самому напитку и другой еде, — добавляет врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Также человеческий организм легко усваивает белок, содержащийся в кефире. Кефир полезен для нервной системы и уменьшает раздражительность, он помогает снять напряженность мышц и улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и помогает справляться с хроническими гастритами на фоне низкой кислотности.

Йогурт Лондонский диетолог Рианнон Ламберт объясняет, одно из главных преимуществ йогурта — улучшение здоровья костей. Но всегда обращайте внимание и читайте этикетки на йогурте, так как некоторые производители выпускают продукты без живых бактерий и с большим количеством сахара.

Соевые бобы Это блюдо очень популярно в Японии. Его делают из сброженных соевых бобов, они обладает липкой, тягучей консистенцией. Особенно часто бобы едят на завтрак. Японцы верят, что при регулярном употреблении соевых бобов минеральная плотность тканей возрастает, а организм очищается намного быстрее. А мы верим им, ведь в Японии много долгожителей и многие женщины там выглядят гораздо моложе своих лет.

Мисо-суп Любимое многими блюдо из японской кухни, оказывается, еще и полезно. Его японцы готовы есть в любой прием пищи (и даже на завтрак). Это блюдо правильно готовить из пасты, которая производится путем ферментации соевых бобов, риса, ячменя, пшеницы и грибов кодзи — это специальный вид плесневых грибов, которые содержат много полезных веществ. По мнению эксперта, такой суп — источник белка и клетчатки. Также он богат минералами и витаминами. Квашеная капуста Это не просто вкусный салат — в нем много клетчатки, железа, витаминов C, B и K. Правда, лучше выделить время и приготовить квашеную капусту самостоятельно, а не покупать готовое блюдо в супермаркете.

Кимчи Это блюдо корейской кухни из остро приправленных овощей, где главную роль играет, конечно, пекинская капуста. Диетолог Рианнон Ламберт говорит: кимчи полезен тем, что содержит молочнокислые бактерии — это является преимуществом для пищеварительной системы. Также кимчи полезно высоким содержанием витаминов K, B2 и железа. Еще правила питания против старения: Каждый человек с возрастом должен переходить на более щелочное питание. В такой диете преобладают овощи, они могут быть в любом виде — сыром, вареном, тушеном. Идеально, если их объем в день достигает килограмма. Полезно комбинировать овощи; при приеме использовать растительное масло с содержанием омега-3 жиров, они являются эликсиром молодости. А вот потребление омега-6 , содержащегося преимущественно в животных жирах, нужно снижать; белое мясо из белков считается идеальным. По мере взросления человек должен снижать в своем рационе красное мясо. Можно его оставить не более одного раза в неделю; с возрастом нужно отказываться от избытка сыра, молока, творога; в идеале в рационе должны быть представлены разнообразные виды овощей и круп, они благотворно влияют на микробиоту кишечника. А ведь кишечник — это 70% здоровья иммунной системы человека.

Коварные продукты, от которых мы стареем быстрее Еда может как продлить молодость, так и состарить раньше времени (никто этого не хочет, ведь правда?) Оказывается чай с плюшками-ватрушками после обеда — лучший способ обзавестись дряблым телом и «гусиными лапками» возле глаз. Питание и преждевременная старость — в чем связь? Доказано, что неправильное питание или диета могут спровоцировать процесс старения. Дело в том, что продукты не только снабжают нас энергией и строительными веществами в виде белков, жиров, углеводов, а также витаминов. Пища способна либо закислять, либо защелачивать организм.

Врач антивозрастной медицины Ольга Шуппо объясняет: когда кислот становится очень много, то происходит закисление внутренней среды организма, начинается хроническое воспаление в тканях. Эти процессы — главные причины старения. Происходит это следующим образом. При закислении межклеточного пространства внутриклеточные функции клетки начинают снижаться. Клетка гибнет или снижается функциональность ее работы. В разрезе всего организма дисфункция клетки означает старение организма.



— Закисление приводит к еще одному результату, приближающему старение. Нарушается работа митохондрий — органелл клеток. Они по праву считаются природными аккумуляторами энергии для человека, снабжая нас энергией за счет кислородного дыхания. Митохондрии начинают переходить на экономный путь метаболизма. В результате энергии вырабатывается мало, страдают процессы детоксикации. Межклеточное пространство окисляется еще сильнее и засоряется, — рассказывает Ольга Шуппо. Опасные продукты Врач перечислила группы продуктов и назвала пищевые привычки, которые ведут к старению.

Простые углеводы. Злоупотребление такими продуктами, как сахар, выпечка и различные сладости способствует преждевременному появлению признаков старения. По словам эксперта, также есть исследования, что продукты с простыми углеводами способны в течение 6 часов на 50% снизить иммунную защиту организма.

Избыточное потребление фруктов. Повышенное содержание фруктозы ведет к повышению инсулиновой нагрузки. Это еще одна неочевидная для многих причина, по которой может происходить преждевременное старение организма.



Недостаточный прием воды. Дефицит воды в еде и между приемами пищи вызывает процесс детоксикации. Клетки не омываются, идет накопление токсинов. На фоне хронического воспаления и интоксикации клетка начинает превращаться в стареющую. По мере накопления в организме таких клеток происходит ускорение процесса старения.

В какое время лучше принимать пищу?

Время приема пищи, безусловно, тоже оказывает влияние на преждевременное старение. Промежутки должны составлять не менее 4 часов, а лучше 4–6 часов. При определенной генетике оптимальными могут считаться перерывы до 7 часов. Узнать оптимальный интервал между приемами пищи, чтобы прийти к здоровому долголетию, можно с помощью генетического теста.



Ольга Шуппо объясняет, что перекус провоцирует повышение уровня инсулина и глюкозы в крови. При отсутствии долгих перерывов в еде (когда человек постоянно что-то ест) инсулин будет держаться в крови на высоком уровне. Возникнет инсулинорезистентность. Это провоцирует развитие сахарного диабета — именно это заболевание связано с преждевременным старением. Организм стареет в целом и на уровне клетки.