Неочевидный симптом, который называют «первым звоночком» рака, — многие принимают его за обычную усталость

Часто люди откладывают визит к врачу, думая, что и правда просто устали Вера Сальницкая Поделиться Поделиться





Многие из нас приходят домой с работы уставшими — оно и неудивительно, а дома еще дети и домашние хлопоты. Наконец, вы падаете в кровать, но, несмотря на сильную усталость, не можете заснуть? Это тревожный симптом. Наши коллеги из Wday.ru вместе с онкологом Игорем Шейниным разбирались, как не пропустить важный сигнал организма.

Редакция напоминает, что не стоит заниматься самодиагностикой, при появлении подобных симптомов лучше сразу обратиться к врачу.

Хроническая утомляемость может быть «первым звоночком» онкологии, это состояние описывают как ощущение усталости, истощение организма, невозможность полноценно отдохнуть и восстановиться. Коварство в том, что кажется, что сейчас наступят выходные или отпуск и всё наладится, но потом выясняется — для отдыха всё равно чего-то не хватает.

Хроническая утомляемость — частый симптом рака любого органа и любой локализации. Она может возникать из-за действия веществ, которые вырабатывает сама опухоль. Как следствие утомляемости, ухудшается аппетит, происходит потеря веса, нарушение обмена веществ. Усталый человек старается экономить силы и меньше двигаться — это влечет за собой еще большую слабость организма. Получается своеобразный замкнутый круг.

Почему же симптом считается «тихим», ведь усталость мы можем замечать за собой ежедневно. Дело в том, что обычно мы списываем ее на множество проблем, постоянные стрессы, сильную загруженность, недосыпание и даже экологию. И бываем правы, ведь хроническая усталость — не только симптом рака любого органа, но многих других заболеваний. Важно понимать, что далеко не всегда хроническая утомляемость означает онкологию. — Тревожным симптомом считается ощущение слабости и усталости, сопровождающее человека длительное время. Такая усталость не зависит от физической нагрузки и не проходит после отдыха. Причины ее разнообразны и могут говорить о наличии проблем в организме со стороны нервной, эндокринной или иммунной систем, — рассказывала для NGS.RU невролог Ксения Доронина.

Как диагностировать у себя хроническую усталость Онколог Игорь Шейнин объясняет, такая усталость ощущается одновременно и физически, и эмоционально. Если говорить о физическом состоянии, то при хронической утомляемости с организмом происходит следующее: постоянная сонливость, желание спать и отдыхать; ощущение усталости уже с утра, несмотря на то, что сон был не менее восьми часов; бессонница при сильном желании спать; сильная усталость после самой простой физической нагрузки, которая раньше вообще не представляла проблемы для организма. Например, усталость от привычного пути от дома до остановки; сложности с действиями, которые требуют выносливости и концентрации внимания; нарушение координации движений.

Ночной симптом, который должен насторожить в любом возрасте, — он также может указывать на опухоль Повышенная потливость по ночам может беспокоить людей любого возраста, мужчин и женщин, даже детей. Потливость во сне — это следствие, а бороться нужно с причиной. Не обязательно сразу думать о самом ужасном, причины ночной потливости могут быть вполне безобидны. Но игнорировать этот симптом точно не стоит, особенно если он мучает вас больше недели. В среднем наш организм комфортно себя чувствует при окружающей температуре от 20 до 24 °С. Как только она становится выше, теплоотдача организма тоже взлетает и мы начинаем потеть. Это если говорить про естественный процесс, который можно только немного сдерживать. Но иногда потоотделение бывает чрезмерным. Если вы проснулись посреди ночи в поту, то это проблема посерьезнее. Она имеет свое название — гипергидроз.



Распространенными причинами этого симптома могут быть инфекционные заболевания, заболевания щитовидной железы, снижение уровня сахара в крови при диабете, гормональные нарушения. К сожалению, постоянная ночная потливость может указывать даже на туберкулез и опухолевые заболевания.



Также причина иногда скрывается в гастроэзофагеальном рефлюксе. При этом заболевании образуется грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Из желудка содержимое попадает в дыхательные пути. Вызывается стрессовое состояние организма, что приводит к ночной потливости.



Как устранить ночную потливость Первые шаги к решению — проведение комплексного обследования. Так как причины явления разнообразные, то нужно сначала сдать анализы: общие анализы крови и мочи, кровь на содержание сахара, а также пройти рентгеновское обследование.

— Повышенная ночная потливость свидетельствует о неполадках в организме. Если она продолжается больше недели, следует пройти медицинское обследование. Лечение начинается, когда выявлена истинная причина. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Выздоровление избавит от неприятных ощущений потливости во сне, — объясняет врач-терапевт Александра Мызникова.

Если угрожающие состояния, такие как рак и туберкулез, исключены, обследование следует продолжить до нахождения истинной причины. Понадобятся консультации многих специалистов.

Ночная потливость у детей также должна насторожить родителей. Если на проблему не обращать внимания, можно упустить возможность раннего начала лечения серьезного заболевания.



Четыре опасные болезни, на которые указывает постоянный голод Даже постоянный или сильный голод при прежнем питании может быть симптомом серьезных заболеваний.

Язва Первое, о чем упоминают врачи, говоря о нездоровом чувстве голода, — это проблемы с желудочно-кишечным трактом. Среди наиболее частых причин называют гастрит с повышенной кислотностью, а также язву желудка и двенадцатиперстной кишки.

— В первую очередь это обострение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, — говорит гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Может быть изжога, отрыжка, ноющие голодные боли уже через час-полтора после еды. Также встречаются ночные голодные боли — пациенты не могут заснуть, пока не поедят на ночь.

Отличить голодные боли от другой боли в области живота довольно легко — боль затихает сразу после еды. Строго говоря, это не голод, но ощущение облегчения после еды может приводить к тому, что человек начнет есть слишком часто и переедать. При таких болях обязательно нужно обращаться к врачу.



Снижение ферритина Ферритин — это белок, в составе которого железо запасается в тканях. Строго говоря, снижение ферритина — это не самостоятельное заболевание, а следствие более глубоких проблем в организме.

— Сниженный ферритин может быть вызван избыточной менструацией, хроническим подкравливанием, например: в кишечнике, в десне, у женщин — в репродуктивных органах, где угодно. Он также может быть вызван онкозаболеваниями, колонизацией хеликобактерной инфекции в желудке и рядом других проблем, — говорит гастроэнтеролог, нутрициолог «Новой больницы» Анастасия Чайка.

Особенность голода при сниженном ферритине в том, что человек не просто испытывает голод — его тянет именно на сладкое.

— При сниженном ферритине человек постоянно что-нибудь поджевывает, но это обычно что-нибудь сладкое — человек как будто просто не может без него. Как правило, это самый простой способ, сигнал головного мозга попытаться прикрыть этот дефицит, — объясняет Анастасия Чайка.



Заподозрить, что на сладкое тянет неспроста, можно по сопутствующим симптомам — снижение ферритина впоследствии вызывает нарушение сна, кроме того, ногти становятся ломкими, а волосы — сухими, тонкими, могут выпадать. Сам человек при этом часто становится раздражительным и чувствует постоянную усталость, сонливость.

Пролактинома Пролактинома — это опухоль передней доли гипофиза, которая вырабатывает гормон пролактин, причем в избыточном количестве. Гастроэнтеролог Анастасия Чайка говорит, что пролактин, помимо того, что отвечает за лактацию у женщин, еще и стрессовый гормон.

— Когда повышается пролактин, следом за ним повышается кортизол, кортизол стимулирует выработку инсулина, а когда у нас инсулин высокий, мы хотим есть, — объясняет она. — Человек находится в постоянном стрессе, у него социальная жизнь практически выпадает. Кроме того, из-за постоянного стресса страдает фертильность — соответственно, под вопросом семейная и личная жизнь. Плюс хронический стресс негативно влияет на здоровье в целом, могут обостряться другие заболевания.



Активную пролактиному, то есть вырабатывающую гормон, обычно подавляют препаратами и впоследствии удаляют. Если пролактинома неактивная — ее наличие не влияет на здоровье, поэтому за ней наблюдают.

Рак поджелудочной железы Чувство постоянного голода может возникать вследствие онкологии и является одним из немногочисленных симптомов рака поджелудочной железы.

— Чаще всего этот вид рака протекает малосимптомно и диагностируется на поздних стадиях, одним из поздних симптомов является пожелтение склер, кожных покровов, истощение пациента, — говорит гастроэнтеролог Анастасия Чайка.



Анастасия Чайка говорит, что если человек сбалансированно питается, не ест много так называемого джанк-фуда (это продукты с большим количеством жира и сахара и низким содержанием полезных веществ, например: чипсы, газировка, мороженое), но при этом постоянно испытывает голод, то необходимо проверить желудок и сделать хотя бы УЗИ, а лучше МРТ или КТ поджелудочной железы.