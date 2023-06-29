Не попади на трезубец! Уже завтра начнется ретроградный Нептун — 2023 — что готовит нам это судьбоносное время

Не всегда стоит верить прогнозам, но почитать, что нас ждет, иногда даже интересно Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





30 июня начинается ретроградное движение Нептуна в Рыбах. По мнению специалистов, для планеты такое положение будет достаточно комфортным, поэтому мы можем почувствовать много приятных изменений. Этот период продлится аж до 4–5 декабря, так что стоит подготовиться. Наши коллеги из MarieClaire узнали, куда лучше направить свои силы в этот период.



Что нужно делать в ретроградный период? По мнению таролога Галины Янко, с 30 июня открывается благоприятное окно для всех, кому важно поддерживать творческую энергию. Если вы откладывали уроки рисования — сейчас идеальный период, чтобы научиться писать картины маслом или акварелью. Ретропериод Нептуна подходит для изучения внутреннего мира. Планета не сильно одобряет соблазны и зависимости, так как нужная энергия тратится «впустую». В его цикл с 30 июня до 4–5 декабря хорошо будет посетить психолога и прочитать книги, которые давно добавлены в закладки.

Эксперт советует в это время особое внимание уделить здоровью — провести все отложенные процедуры или осмотры, залечить старые раны: как физические, так и духовные. Что не нужно делать в ретроградный период Нептуна? В период ретроградного окна многим захочется спрятаться в мире своих фантазий, но не стоит этим увлекаться. Лучше не принимать необдуманных и эмоциональных решений. Также плохим вариантом будет вспоминать прошлое и заниматься самолечением. Таролог советует в этот период особенно доверять своей интуиции. А вот брать крупную сумму в долг, неважно, в банке или у родных, точно не стоит.

Из бытового — это время неблагоприятно для самостоятельной смены сантехники в доме, а вот сходить в аквапарк или поплавать в бассейне будет очень кстати. Нептун не благосклонен к колебаниям и переменчивости — он потребует от вас обдуманных решений. 2023 год — самый тяжелый за всю историю человечества? Недавно Тамара Глоба в программе «Прямой эфир» рассказала, чего ждать в будущем. Так, по словам астролога, мы переступили рубеж Эры Водолея, которая запустила глобальные изменения — они затрагивают все сферы жизни. Уже несколько лет назад она предсказала, что мир ступит на порог серьезных перемен. И они продлятся не один год, а Россия в них покажет себя настоящим мировым лидером и сможет помочь человечеству.



— 2023 год — один из самых тяжелых за всю историю. Обратите внимание, сколько проблем сейчас в мире, сколько проблем с водой… Всё страдает. Так мы можем остаться без экологии и воздуха. Если вы вспомните 2010 год, поймете, что такое проблемы воздуха. Сейчас земля сопротивляется, как пружина, на которую давишь, а потом от нее идет отдача, — рассказала Глоба.

Астролог уточнила, что самое сложное время в 2023 году начнется в первой половине лета.

— В июне и первой половине июля активное время для катаклизмов, военных действий, террористических актов. Люди будут делать выпады друг против друга. Голод может коснуться всего мира, но не нас. В следующем году будут создаваться искусственные продукты, — добавила эксперт.

По словам Глобы, в скором будущем люди и политики во всём мире начнут вести диалог, чтобы выйти на новый уровень жизни.

Что Ванга и Нострадамус предсказали на 2023 год? 2023 году великие предсказатели подготовили достаточно прогнозов. Касаются они сразу всех важных сфер жизни. Здесь вам и международные отношения, и вирусы, деньги, войны, катаклизмы. В начале года мы изучили их все по порядку.

Что будет с медициной? Кум Ванги Сергей Косторной продолжает расшифровывать ее пророчества. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале он рассказал, что с 2022-го по 2029-й сильно шагнет вперед наука. В частности, найдут лекарство от рака. Прорицательница считала, что оно будет с повышенным содержанием железа, а точнее — онкологические заболевания будут «закованы в железные цепи».



Сейчас и правда проводят клинические испытания противоопухолевых вакцин от рака, и не исключено, что в скором времени их станут производить серийно.



Самым невероятным предсказанием Ванги на 2023-й кажется прекращение естественного деторождения. Ясновидящая говорила, что к этому времени рожать детей естественным путем запретят на государственном уровне. Новых людей буквально начнут создавать в лабораториях.

Что будет с конфликтами? Про текущие конфликты Ванга высказывалась однозначно: никакой войны не будет, как и серьезных природных катаклизмов. Даже если в мире что-то случится, Россия сможет выстоять и победить.

— Сейчас идет время Золоторогого Быка. Он раньше был спокоен, бил копытом, но теперь взбешен, — рассказал Сергей Косторной. Вместе с тем, по словам толкователей предсказаний Ванги, в 2023 году может произойти крупная ядерная катастрофа, похожая на чернобыльскую, и число жертв будет огромным. Правда, в какой стране это произойдет, не уточняется.



Нострадамус же предрек сразу несколько вооруженных конфликтов в разных регионах земли. В его «Пророчествах», в частности, говорится, что «великая Аравия пойдет далеко вперед, но будет предана византийцами, Древний Родос выйдет ей навстречу, а еще большее зло — от паннонского австра». Толкователи видят в этих словах попытки исламских государств вторгнуться на новые территории и нарушения Турцией интересов мусульманского мира. Велика угроза арабско-турецкого конфликта.

Также Нострадамус писал про большое войско, которое «перейдет горы», про Сатурн в Стрельце, про Марс, который «идет попятно в Рыбах», и про яды, что «скрыты в головах лососей, подвешенных за головы на леске». В этих словах толкователи видят намеки на яды — химическое или бактериологическое оружие. Ну и, видимо, в 2023 году надо быть осторожнее с лососевыми.



Еще один конфликт Нострадамус предрек Европе. В одном из своих катренов он писал: «Семь месяцев Великой войны, люди умерли от злодеяний, Руан, Эврё не падут перед королем». Руан и Эврё — исторические города, расположенные в регионе Нормандия на севере Франции. В нынешних реалиях это может означать как Францию, так и Великобританию, подвергшуюся завоеванию норманнов в XI веке. Это также может подразумевать Евросоюз и его ведущие западные силы — Германию и Францию. В общем, не исключаем противостояние в Европе, которое продлится семь месяцев.



Пандемии будут? Также Ванга предсказала, что в 2023 году одна из стран начнет тестировать биологическое оружие и от него пострадает огромное количество населения. Подопытным будут вводить вирусы опасных заболеваний, что приведет к масштабной эпидемии.

Что будет с экономикой? По данным Ванги, на международном рынке сменятся лидеры и экономическая ситуация трансформируется. Наибольшую угрозу она увидела для США, которым угрожает некий «красный дракон». По мнению экспертов, этим самым «красным драконом» в предсказаниях Ванги обычно являлся Китай.



Астероид по Земле еще не ударит?

Ударит. Столкновение в начале 2023 года обещал Нострадамус, и Ванга с ним была согласна. По пророчествам предсказателей, в результате этого произойдет смещение земной оси. И пусть отклонение будет незначительным, этого хватит для климатической катастрофы. На Земле поднимутся температура воздуха и уровень воды в океане, что приведет к разным стихийным бедствиям, включая наводнения.

