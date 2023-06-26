Под Петербургом пройдет двухдневный бизнес-фестиваль — с лекторием, нетворкингом и зонами отдыха

На берегу Пасторского озера 8–9 июля пройдет летний фестиваль для предпринимателей Biz Fest. Его организует BizPeople Family — международный бизнес-клуб, который объединяет предпринимателей и топ-менеджеров со схожими ценностями.
В программе фестиваля — много образовательных мероприятий. BIZ: CAMPUS станет площадкой для расширения бизнес-партнерств — там организуют лекторий с топовыми спикерами и зону нетворкинга. BIZ: WOMAN — местом для девушек, где спикеры поделятся лайфхаками бизнеса по-женски, полезными практиками и мастер-классами.
На фестивале ожидается и развлекательная программа. На BIZ: ACTIVITY можно будет получить летний заряд энергии, поучаствовать в спортивных конкурсах и мастер-классах от чемпионов мира. BIZ: KIDS — зона для детей: там будут работать аниматоры и няни. BIZ: FOOD — зона фудкорта, в которой гостей ожидает гастрономический восторг от кулинарных изысков.
Попасть на фестиваль смогут не только резиденты клуба BizPeople Family, но и все желающие. Тем, кто приобрет тарифы «Гость», «Гость+1» или «Гость + Family» (для двоих взрослых и двоих детей), будут доступны все зоны, трансфер от станции метро «Озерки» и обратно, а также приветственный пакет с мерчем. Есть и расширенный тариф VIP. В него дополнительно входят выделенное место под парковку, VIP-зона регистрации, приветственный фуршет, отдельная зона отдыха, ужин с совладельцами клуба BizPeople Family, детская комната, after party и расширенный пакет мерча.
На фестивале есть дресс-код — всем гостям нужно быть в белом. К созданию образов организаторы просят подойти с креативом: на территории клуба создадут специальные фотозоны, и все два дня на площадке будут работать фотографы.
Фестиваль пройдет на территории загородного клуба «Пасторское озеро» — официальной резиденции BizPeople Family по адресу: Ленинградская область, 39-й километр Выборгского шоссе. Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно здесь. 0+
ООО «Клуб Предпринимателей БизПипл», ИНН 7811748216