Под Петербургом пройдет двухдневный бизнес-фестиваль — с лекторием, нетворкингом и зонами отдыха

На берегу Пасторского озера 8–9 июля пройдет летний фестиваль для предпринимателей Biz Fest. Его организует BizPeople Family — международный бизнес-клуб, который объединяет предпринимателей и топ-менеджеров со схожими ценностями.



В программе фестиваля — много образовательных мероприятий. BIZ: CAMPUS станет площадкой для расширения бизнес-партнерств — там организуют лекторий с топовыми спикерами и зону нетворкинга. BIZ: WOMAN — местом для девушек, где спикеры поделятся лайфхаками бизнеса по-женски, полезными практиками и мастер-классами.



На фестивале ожидается и развлекательная программа. На BIZ: ACTIVITY можно будет получить летний заряд энергии, поучаствовать в спортивных конкурсах и мастер-классах от чемпионов мира. BIZ: KIDS — зона для детей: там будут работать аниматоры и няни. BIZ: FOOD — зона фудкорта, в которой гостей ожидает гастрономический восторг от кулинарных изысков.

