18 июля — круглый стол «Как настоящие: современные методы протезирования зубов»

К сожалению, зубы у человека не растут, как у акулы, всю жизнь. Поэтому большинству приходится сталкиваться с потерей постоянных зубов, причем произойти это может в разном возрасте. Протезирование — не только эстетическая, но и функциональная задача, так как от наличия зубов во рту зависит качественное пищеварение, состояние других зубов и челюсти в целом. О современных методах протезирования поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Основные причины потери зубов. Когда стоит бороться за зуб, а когда однозначно следует от него избавиться?
— Виды протезирования. В чем преимущества и недостатки разных вариантов?
— Протезирование при большой и полной потере зубов. Какие варианты существуют? Преимущества и недостатки съемных и несъемных протезов.
— Использование современных технологий в протезировании. 3D моделирование и печать протезов.
— Почему протезирование так дорого стоит? Как удешевить протезирование, не потеряв в качестве?
— Какой вид протеза служит дольше всего? Почему приходится переделывать работу стоматолога спустя какое-то время? Как заставить протез служить дольше?
К участию приглашаются: врачи-стоматологи ортопеды и хирурги, руководители стоматологических клиник, производители имплантов и других видов протезов, техники и оборудования для протезирования.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru