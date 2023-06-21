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    18 июля — круглый стол «Как настоящие: современные методы протезирования зубов»

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    К сожалению, зубы у человека не растут, как у акулы, всю жизнь. Поэтому большинству приходится сталкиваться с потерей постоянных зубов, причем произойти это может в разном возрасте. Протезирование — не только эстетическая, но и функциональная задача, так как от наличия зубов во рту зависит качественное пищеварение, состояние других зубов и челюсти в целом. О современных методах протезирования поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Основные причины потери зубов. Когда стоит бороться за зуб, а когда однозначно следует от него избавиться?

    — Виды протезирования. В чем преимущества и недостатки разных вариантов?

    — Протезирование при большой и полной потере зубов. Какие варианты существуют? Преимущества и недостатки съемных и несъемных протезов.

    — Использование современных технологий в протезировании. 3D моделирование и печать протезов.

    — Почему протезирование так дорого стоит? Как удешевить протезирование, не потеряв в качестве?

    — Какой вид протеза служит дольше всего? Почему приходится переделывать работу стоматолога спустя какое-то время? Как заставить протез служить дольше?

    К участию приглашаются: врачи-стоматологи ортопеды и хирурги, руководители стоматологических клиник, производители имплантов и других видов протезов, техники и оборудования для протезирования.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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