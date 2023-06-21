18 июля — круглый стол «Как настоящие: современные методы протезирования зубов»

К сожалению, зубы у человека не растут, как у акулы, всю жизнь. Поэтому большинству приходится сталкиваться с потерей постоянных зубов, причем произойти это может в разном возрасте. Протезирование — не только эстетическая, но и функциональная задача, так как от наличия зубов во рту зависит качественное пищеварение, состояние других зубов и челюсти в целом. О современных методах протезирования поговорим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:



— Основные причины потери зубов. Когда стоит бороться за зуб, а когда однозначно следует от него избавиться?

