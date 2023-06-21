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    25 июля — круглый стол «Уколы красоты: как работает инъекционная косметология»

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    Сегодня целый ряд процедур у косметолога предполагает введение специальных препаратов под кожу или внутрикожно. Инъекционная терапия начала развиваться в 1950-х годах, а широкое распространение получила после появления препаратов ботулотоксина и гиалуроновой кислоты. Между тем, добровольно решиться на инъекции, да еще и в лицо готовы далеко не все. Как и для чего делают уколы в косметологии — обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Для решения каких задач применяются инъекции в косметологии, а когда они не помогут?

    — Какие препараты используются для инъекций? Самые популярные виды инъекционной терапии.

    — Насколько длительные курсы инъекций используются в косметологии?

    — Как долго сохраняется действие процедур после инъекций?

    — Требуется ли после инъекций реабилитация или соблюдение каких-то особых условий, чтобы она была максимально эффективна?

    — Может ли инъекционная косметология быть альтернативой пластической операции? В каких случаях?

    — Что делать тем, кто боится уколов? Какие варианты психологической и медикаментозной помощи помогут справиться со страхом? Нужно ли преодолевать себя?

    — Инъекционная и аппаратная косметология: противники или союзники?

    К участию приглашаются: врачи-косметологи, руководители частных клиник эстетической медицины, производители и дистрибьюторы препаратов для косметологии.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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