25 июля — круглый стол «Уколы красоты: как работает инъекционная косметология»

Сегодня целый ряд процедур у косметолога предполагает введение специальных препаратов под кожу или внутрикожно. Инъекционная терапия начала развиваться в 1950-х годах, а широкое распространение получила после появления препаратов ботулотоксина и гиалуроновой кислоты. Между тем, добровольно решиться на инъекции, да еще и в лицо готовы далеко не все. Как и для чего делают уколы в косметологии — обсудим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:



— Для решения каких задач применяются инъекции в косметологии, а когда они не помогут?

