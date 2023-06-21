25 июля — круглый стол «Уколы красоты: как работает инъекционная косметология»

Сегодня целый ряд процедур у косметолога предполагает введение специальных препаратов под кожу или внутрикожно. Инъекционная терапия начала развиваться в 1950-х годах, а широкое распространение получила после появления препаратов ботулотоксина и гиалуроновой кислоты. Между тем, добровольно решиться на инъекции, да еще и в лицо готовы далеко не все. Как и для чего делают уколы в косметологии — обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Для решения каких задач применяются инъекции в косметологии, а когда они не помогут?
— Какие препараты используются для инъекций? Самые популярные виды инъекционной терапии.
— Насколько длительные курсы инъекций используются в косметологии?
— Как долго сохраняется действие процедур после инъекций?
— Требуется ли после инъекций реабилитация или соблюдение каких-то особых условий, чтобы она была максимально эффективна?
— Может ли инъекционная косметология быть альтернативой пластической операции? В каких случаях?
— Что делать тем, кто боится уколов? Какие варианты психологической и медикаментозной помощи помогут справиться со страхом? Нужно ли преодолевать себя?
— Инъекционная и аппаратная косметология: противники или союзники?
К участию приглашаются: врачи-косметологи, руководители частных клиник эстетической медицины, производители и дистрибьюторы препаратов для косметологии.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru