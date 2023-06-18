Можно чокнуться! Восемь самых диких фактов об алкоголе, которых не знают даже заядлые любители

Говорят, если долго читать об алкоголе, можно немного опьянеть Сергей Яковлев / 29.RU Поделиться Поделиться





Сколько же о выпивке мифов и страшилок, а иногда, наоборот, польза бокала вина или рюмки коньяка уж слишком преувеличивается. С одной стороны, алкоголь помогает расслабиться, с другой — на постоянной основе лучше искать какие-то другие способы снятия стресса. Но это всё выбор каждого (с 21 года , естественно). Наши коллеги из журнала Maxim никого ни к чему не призывают, а просто рассказывают, сколько длилось самое долгое похмелье в истории и какая нация пьет больше всего вина на планете.

А вы знали, что самая древняя выпивка была сделана из боярышника? Человечество выпивает как минимум 90 00 лет . Археологи нашли сосуд в районе Желтой реки (Китай), где обнаружили следы перебродившего риса, меда и боярышника. Доисторические греки пили так много медовухи, что их потомки хранят память об этом до сих пор. Уже 8000 лет очень древние греки с острова Крит опьяняли себя не разбавленным вином, а хмельным напитком на основе меда. И упивались им так, что до сих пор в греческом языке слова, связанные с пьянством (methi), созвучны со словом мед (meli), а не со словом вино (krasi).

А главные любители пива на планете вовсе не немцы, а чехи. Только за 2021 год они выпили 184,1 литра на душу населения (в расчет в такой статистике берут только граждан старше 15 лет ). На втором месте Австрия с 98,7 литра на человека. На третьем — Литва, потребляющая 96,3 литра пива на каждого гражданина. Россия только на 29-й позиции: у нас на человека приходится 61,3 литра пива в год. Удивительно, но лидеры по винопитию вовсе не французы, а португальцы. Они легко держат планку в 58 литров на гражданина в год. У французов второе место с показателем 47 литров на человека. Замыкают тройку итальянцы, выпивающие по 44 литра на душу населения в год.



Есть средства от похмелья, которые хуже самого похмелья. Филиппинцы для борьбы с абстинентным синдромом рекомендуют употреблять утиные эмбрионы, в Монголии — маринованные глазные яблоки барана в томатном соусе. Всё это, конечно, экзотично, но пиво всё же как-то понятнее.

А еще вино можно не только пить, но и панически бояться. Есть болезнь энофобия — человек, страдающий ею, испытывает ужас при виде бутылки вина. Но этот вид расстройства крайне редок. И благо. Есть люди, страдающие ченосилликафобией, — боязнью пустого пивного бокала. Если быть точными — их пугает сам факт его опустошения. Ученые связывают это с боязнью утраты и переживаниями перед быстротечностью времени. Но, может, эти ченосилликафобы просто слишком любят пиво?

Самое долгое похмелье в истории длилось целый месяц. Бедный, бедный шотландец, выпивший 60 пинт пива в ходе одной непрерывной пьянки. Не верите, что такое возможно? Напрасно. О том, каким было похмелье этого супергероя, история умалчивает, но он выжил. Возможно, просто съел глазные яблоки барана по рецепту из Монголии. Развенчиваем популярные мифы об алкоголе

Один из самых известных популяризаторов доказательной медицины Алексей Водовозов развенчивает самые популярные мифы о пристрастии, которым многие до сих пор пытаются гордиться. Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.



Например, говорят: «Женский алкоголизм неизлечим». Если хотите разозлить нарколога не на шутку, расскажите ему про женский, пивной или другие разновидности алкоголизма. На самом деле алкоголизм — один-единственный, он же — этаноловая наркомания. А остальное — частности. Ну да, он имеет свои особенности у мужчин и женщин, но это точно такая же болезнь патологической зависимости, к сожалению, абсолютно неизлечимая.

Выпить рюмочку для аппетита — полезно. Некоторые напитки действительно могут пробуждать аппетит за счет дополнительных ингредиентов (чаще всего — различных горечей), плюс сам этанол в дозах ближе к 50 миллилитрам затормаживает деятельность нейронов, отвечающих за чувство насыщения, в результате чего опьяневший человек начинает сметать со стола всё, что находится в доступе, не особо заботясь о совместимости продуктов, их вкусе и количестве. Но говорить о полезности такого подхода нельзя.

Еще многие заблуждаются, что пиво и коктейли менее вредны, чем крепкий алкоголь. На самом деле вреден этанол, поэтому 30 граммов водки по масштабам разрушений будут куда скромнее, чем ящик пива. Менее крепкие алкогольные напитки менее вредны только потому, что в них меньше этанола, и для ощутимого опьянения их нужно выпить гораздо больше той же водки, иногда это невозможно чисто физически. И хорошо. Но есть и хорошие новости. Миф о том, что алкоголизм может передаться по наследству, не имеет ничего общего с реальностью. Хотя генетический компонент в алкоголизме присутствует, однако его влияние не настолько выражено, как принято думать — в основном на уровне предрасположенности, а за ее реализацию отвечают как раз средовые факторы.

С очень большой натяжкой генами алкоголизма можно назвать гены, отвечающие за синтез ферментов алкогольдегидрогеназы (АДГ, превращающей этанол в уксусный альдегид) и ацетальдегиддегидрогеназы (АЛДГ, превращающей уксусный альдегид в уксусную кислоту). АДГ бывает быстрая и медленная, АЛДГ — полная и неполная. Сочетание медленной АДГ и полной АЛДГ дает полноценную длительную эйфорию при опьянении и достаточно быстрый период последствий, иногда даже без особо выраженного похмелья. Такой вариант может подтолкнуть к регулярному потреблению спиртного, но для реализации такой возможности нужны соответствующие факторы окружающей среды, роль которых в данном случае определяющая.

А вот бывших алкоголиков не бывает. Поэтому те, кто говорят, что алкоголизм лечится — не совсем правы. Вовсе не обязательно, что если человек бросил пить, то он обязательно сорвется. Алкоголизм действительно неизлечим как минимум пока что. Данные исследований на крысах обнадеживают, но это хорошие новости только для пьющих крыс, с людьми пока что не всё так оптимистично. Так что любимая поговорка наркологов: «Не бывает бывших алкоголиков, бывают завязавшие» всё еще справедлива. Зависит и от самого человека, и от его окружения. Некоторые срываются, поэтому не рекомендуется сталкивать завязавшего алкоголика с соблазнами в виде хранения спиртного дома, уговоров типа: «Ну от бокала шампанского-то точно ничего не будет», «Святое дело — выпить за "Спартак"» и т. п . Даже лекарства на спирту могут выступить в роли триггера, так что их желательно избегать.