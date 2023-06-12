Вычисляем лицемера: 7 способов понять, как к вам относятся на самом деле

Натянутая улыбка — один из признаков, который должен насторожить Дарья Селенская / 74.RU Поделиться Поделиться





Мы живем в обществе, поэтому довольно часто нам приходится общаться с людьми, которые нам неприятны, и от этого никуда не деться. Новый начальник на работе, навязчивый бармен в любимой кофейне возле дома, да и просто собеседник в общей компании, которого привел один из ваших друзей. В нашем обществе не принято открыто высказывать неприязнь, и большинство воспитанных людей скрывают свое истинное отношение под социальными масками — наши коллеги из Marie Claire посмотрели, как определить, кто вас на самом деле не любит.

Невербальные жесты Обмануть словами можно, но тело не всегда поспевает за ложью. Невербальные жесты неосознанно проявляются, главное — внимательно наблюдать.

По опыту кризисного психолога Милены Рижской, о негативном или настороженном отношении к вам свидетельствует суетливое поведение человека в процессе общения, это могут быть резкие движения, излишне быстрая речь. Также обратите внимание на бурную реакцию на простые вещи, слишком эмоциональные восклицания. Улыбка и глаза Глаза и улыбка — ориентиры, которые редко могут обмануть. Человек, который относится к вам неискренне, будет натягивать фальшивую улыбку или вообще не будет улыбаться. Когда улыбка неискренняя, человек растягивает губы, а мышцы глаз не работают. Искренняя улыбка вызывает сокращение круговых мышц глаз, от которых появляются легкие морщинки в уголках.

Что касается глаз: здесь ситуация может быть разной, и зрительный контакт будет зависеть от чувств, которые собеседник испытывает по отношению к вам. Если это неприязнь, нежелание говорить правду, то собеседник будет уходить от зрительного контакта. Если человек испытывает злость, то его взгляд будет иметь пристальный, вызывающий характер. Внимательность Здесь речь идет о том, слышат и слушают ли вас, как относятся к вашим просьбам, проявляют ли участие. Если вы делитесь идеями или мыслями, а собеседник меняет тему, просите о помощи, а оппонент каждый раз придумывает новые отговорки, хотите, чтобы вас выслушали, а вам говорят, что сейчас нет времени, стоит задуматься об истинном отношении к вам.

— Человек, настроенный доброжелательно, выслушает ваши мысли и точку зрения, даст вам возможность высказать свое мнение, не станет перебивать. Для того чтобы узнать, как человек относится к вам на самом деле, понаблюдайте за ним, прислушайтесь к своей интуиции и внутренним ощущениям. Часто интуиция является лучшим помощником, нужно только научиться слышать ее голос, — заключает эксперт.

Хитрые способы выглядеть более интеллектуальным, чем вы есть на самом деле Ладно, мы давно знакомы, давайте признаемся друг другу: все мы хотим показаться лучше, чем есть на самом деле. Это нормальное желание человека, который существует в обществе и хочет в этом обществе неплохо себя ощущать. Эксперт советует, как выглядеть умнее, когда это очень нужно.



Павел Раков — психолог, коуч. Создатель тренинга «На самом деле я умная, но живу как дура».

Имидж — всё Когда кто-то говорит, что для человека широкой души и высоких интеллектуальных способностей имидж неважен, он ошибается. Есть верное наблюдение, что люди в очках кажутся гораздо умнее. При этом им необязательно кидаться доказывать свою гениальность. Можно немногословно кивать: очки сделают за вас большую часть работы.

Важно, чтобы ваша одежда соответствовала случаю и не давала оснований думать, что вы попали в это место/на это мероприятие случайно. Хороший образ тот, что не бросается в глаза. Если речь идет о собеседовании, изучите специфику компании, в которую хотите попасть, и оденьтесь так, как это принято в ней у сотрудников.



«Спасибо, я не пью!» — Судя по исследованиям американских ученых, человек с бокалом вина или стаканом виски в руках не кажется таким уж умным. Разумеется, на светском рауте, где подают напитки покрепче, даже гении науки могут щеголять с шампанским, но не стоит перебарщивать. Вы же прекрасно знаете свою меру алкоголя во время корпоратива или первого свидания, правда? К тому же сболтнуть лишнего, находясь навеселе, в разы легче. А вот расхлебывать последствия приступа разговорчивости можно очень долго, — советует Павел Раков.



Эмоциональная речь Также ученые узнали, что одни и те же фразы, сказанные с правильной интонацией или без выражения, воспринимаются слушателями по-разному. По мнению эксперта, когда речь достаточно эмоциональная, слушатель проникается к оратору симпатией и начинает думать о нем как о более интеллектуальном. А вот если вы мямлите себе под нос на одной ноте даже что-то очень умное, шанс, что кто-то это оценит, вне контекста вашего авторитета, к сожалению, невелик.

И еще об умных и нераспространенных словечках. Иногда всем хочется сразить собеседника наповал. Но чтобы не выглядеть глупо, лучше просто промолчать или же всё-таки действовать по совету Люды Свиридовой из фильма «Москва слезам не верит»: «И ляпай! Но ляпай уверенно». Хороший слушатель У многих взрослых есть навык вставлять несущественные реплики в рассказ близких, друзей или коллег. При этом часть истории влетает в одно ухо и тут же вылетает в другое. Научитесь активно слушать, вникая во всё, что человек вам говорит, запоминая ключевые моменты. К ним, кстати, можно вернуться пару дней спустя, напомнив, о чём вы говорили. Так люди понимают, что их действительно слышат, а не просто поддакивают из вежливости. Главное — не перебивайте на полуслове, не начинайте спорить, доказывать свою правду.



Грамотность выше, слова покороче Если вы боитесь показаться недалеким по деловым письмам и СМС, то откажитесь от навороченных оборотов и сложных предложений, где можно допустить ошибки. Пишите проще, и ваш собеседник в Сети скажет вам виртуальное спасибо.

Если в школе у вас было плохо с русским языком, лучше проверить написание слов в поисковиках или онлайн-словарях. Имидж умного человека в пух и прах разрушат грамматические и пунктуационные ошибки. Еще следите за употреблением в неуместном месте уменьшительно-ласкательных слов, например «дай мне пакетик», где пакетику лучше превратиться в брутальный пакет. Нам нужен график Даже самое эмоциональное представление рабочего проекта без графика может смазать впечатление от всех усилий.



Павел Раков объясняет: эту связь также заметили ученые. Они провели исследование по поводу восприятия информации. И выяснилось, что просто текст легко оспорить, найти в нем нестыковки и даже откровенную чушь. А вот всё, что сопровождается графиками и диаграммами, воспринимается на ура и особой проверки не требует. Люди склонны верить этим инструментам, даже если график слегка врет и косит.