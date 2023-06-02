Полумарафон «ЗаБег.РФ» перекроет 30 улиц в Петербурге

В воскресенье, 4 июня, в Петербурге пройдет VII Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Забеги в рамках мероприятия стартуют синхронно по всей стране. В центре Петербурга на время его проведения перекроют ряд улиц и на сутки запретят парковку, сообщает 2 июня пресс-служба комитета по транспорту.
С 8:00 до 15:00 для проезда закроют 30 улиц:
- Троицкий мост;
- Каменноостровский проспект от Троицкого моста до Кронверкской набережной;
- Петровскую набережную от Троицкого моста до Гренадерского моста;
- Кронверкскую набережную;
- Мытнинскую набережную;
- Биржевой мост;
- набережную Макарова от Биржевого моста до Биржевой площади;
- Биржевой проезд;
- Менделеевскую линию в направлении Университетской набережной;
- Университетскую набережную;
- Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- Конногвардейский бульвар;
- Сенатскую площадь;
- Адмиралтейский проспект;
- Исаакиевскую площадь;
- улицу Якубовича от улицы Труда до Адмиралтейского проспекта;
- Невский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Дворцовый проезд;
- Дворцовый мост;
- Дворцовую площадь;
- Дворцовую набережную;
- Миллионную улицу от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки;
- Суворовскую площадь;
- Певческий проезд;
- набережную Кутузова;
- Воскресенскую набережную;
- Лафонскую улицу от улицы Смольного до Смольного проспекта;
- Смольную набережную;
- улицу Смольного;
- Смольный проспект.
С 0:00 до 23:59 будет запрещена остановка транспорта на Исаакиевской площади, Адмиралтейском проспекте, Сенатской площади, Конногвардейском бульваре, площади Труда, Адмиралтейской, Английской и Университетской набережных, Биржевой площади, площади Академика Лихачёва, Мытнинской, Кронверкской и Петровской набережных, Суворовской площади, Дворцовой набережной, набережной Кутузова, Миллионной улице, Воскресенской и Смольной набережных, улице Смольного, Лафонской улице, площадях Растрелли и Пролетарской Диктатуры и на Смольном проспекте.
Из-за ограничений также изменятся трассы 16 автобусных маршрутов (№ 2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 54, 70, 71, 74, 136 и 191), троллейбусов № 1, 5, 7, 10, 11, 15, 17, 22 и трамвая № 3. Подробнее о том, как поедет общественный транспорт во время полумарафона, можно узнать на сайте «Организатора перевозок».