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    Полумарафон «ЗаБег.РФ» перекроет 30 улиц в Петербурге

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    9 комментариев
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    В воскресенье, 4 июня, в Петербурге пройдет VII Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Забеги в рамках мероприятия стартуют синхронно по всей стране. В центре Петербурга на время его проведения перекроют ряд улиц и на сутки запретят парковку, сообщает 2 июня пресс-служба комитета по транспорту.

    С 8:00 до 15:00 для проезда закроют 30 улиц:

    • Троицкий мост;
    • Каменноостровский проспект от Троицкого моста до Кронверкской набережной;
    • Петровскую набережную от Троицкого моста до Гренадерского моста;
    • Кронверкскую набережную;
    • Мытнинскую набережную;
    • Биржевой мост;
    • набережную Макарова от Биржевого моста до Биржевой площади;
    • Биржевой проезд;
    • Менделеевскую линию в направлении Университетской набережной;
    • Университетскую набережную;
    • Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;
    • Конногвардейский бульвар;
    • Сенатскую площадь;
    • Адмиралтейский проспект;
    • Исаакиевскую площадь;
    • улицу Якубовича от улицы Труда до Адмиралтейского проспекта;
    • Невский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
    • Дворцовый проезд;
    • Дворцовый мост;
    • Дворцовую площадь;
    • Дворцовую набережную;
    • Миллионную улицу от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки;
    • Суворовскую площадь;
    • Певческий проезд;
    • набережную Кутузова;
    • Воскресенскую набережную;
    • Лафонскую улицу от улицы Смольного до Смольного проспекта;
    • Смольную набережную;
    • улицу Смольного;
    • Смольный проспект.

    С 0:00 до 23:59 будет запрещена остановка транспорта на Исаакиевской площади, Адмиралтейском проспекте, Сенатской площади, Конногвардейском бульваре, площади Труда, Адмиралтейской, Английской и Университетской набережных, Биржевой площади, площади Академика Лихачёва, Мытнинской, Кронверкской и Петровской набережных, Суворовской площади, Дворцовой набережной, набережной Кутузова, Миллионной улице, Воскресенской и Смольной набережных, улице Смольного, Лафонской улице, площадях Растрелли и Пролетарской Диктатуры и на Смольном проспекте.

    Из-за ограничений также изменятся трассы 16 автобусных маршрутов (№ 2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 54, 70, 71, 74, 136 и 191), троллейбусов № 1, 5, 7, 10, 11, 15, 17, 22 и трамвая № 3. Подробнее о том, как поедет общественный транспорт во время полумарафона, можно узнать на сайте «Организатора перевозок».

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    Комментарии 9

    Великолепный Питер02 Июн 2023 в 20:21
    А наши украинские " гости" в комментах тоже бегут?
    +0−1
    Гость02 Июн 2023 в 20:18
    В Шебекинском округе закрывают автодороги. Движение ограничат до 30 июня. Рядом заголовок в ленте. Два мира, два детства.
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 20:12
    Забеги, велопробеги, салюты, парады, форумы, все у нас ок. А некоторые советуют военное положение ввести. Кому верить? Раздвоение личности какое-то получается.
    +1−0
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