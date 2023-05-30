Петербург вошел в топ лучших городских брендов мира

Петербург стал лучшим городским мировым брендом из российских городов. К такому выводу пришли аналитики международной консалтинговой компании. Результаты они опубликовали в рейтинге под названием Brand Finance City Index.



Из российских городов в рейтинге присутствует также Москва. Отмечается, что город на Неве набрал 62,9 балла и занял 61-е место. Столица — на 63-м месте с 62,5 балла. Всего в рейтинге 100 городов.



Список лучших был составлен на основе опроса 15 тысяч жителей разных стран мира. Проведен он был в апреле 2023 года.



Среди критериев, по которым оценивали города, были не только известность и туристическая привлекательность, но и уровень комфорта, в том числе условий для удаленной работы или учебы.

