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    Петербург вошел в топ лучших городских брендов мира

    1989
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    Петербург стал лучшим городским мировым брендом из российских городов. К такому выводу пришли аналитики международной консалтинговой компании. Результаты они опубликовали в рейтинге под названием Brand Finance City Index.

    Из российских городов в рейтинге присутствует также Москва. Отмечается, что город на Неве набрал 62,9 балла и занял 61-е место. Столица — на 63-м месте с 62,5 балла. Всего в рейтинге 100 городов.

    Список лучших был составлен на основе опроса 15 тысяч жителей разных стран мира. Проведен он был в апреле 2023 года.

    Среди критериев, по которым оценивали города, были не только известность и туристическая привлекательность, но и уровень комфорта, в том числе условий для удаленной работы или учебы.

    По результатам исследования Москва и Петербург обогнали такие города мира, как Стамбул, Доха, Каир, Буэнос-Айрес, Коломбо и Тель-Авив.

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