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    26 июня — круглый стол «Становятся ли наши дома умнее?»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какая техника чаще всего приобретается для умного дома? Какие гаджеты пользуются спросом?
    • Умная бытовая техника — игрушка или серьезные устройства?
    • Как создать единую систему управления умным домом? Какие ресурсы для этого нужны?
    • Российские приборы и техника для умного дома — есть ли альтернатива Китаю?
    • Программное обеспечение для умного дома.
    • Интернет вещей и как он развивается.
    • Какие технологии умного дома могут внедряться на этапе строительства? Насколько активно застройщики их внедряют? Готовы ли УК управлять умными домами?
    • Сколько стоит «умный дом»? Дешевеют ли технологии по мере их распространения?

    Продажи умных гаджетов для дома растут в первом квартале 2023 года (https://www.fontanka.ru/2023/04/18/72229694/): активно растет спрос на смарт-розетки, интеллектуальные системы освещения и другие устройства, позволяющие экономить энергоресурсы. Минстрой даже предлагает устанавливать в новостройках умные счетчики. Умная бытовая техника тоже уже никого не удивляет, хотя еще не так сильно распространена, как могла бы. О том, насколько умным можно сделать дом и сколько это сегодня стоит — обсудим на круглом столе.

    К участию в круглом столе приглашаются производители, дистрибьюторы и ретейлеры умных гаджетов для дома; разработчики программного обеспечения, технических решений и технологий; телекоммуникационные компании; строительные компании и проектные бюро; эксперты рынка.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 26 июня 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Маргарита Комиссарова, +7 (905) 212–56–91, margarita.k@fontanka.ru

    План мероприятий

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