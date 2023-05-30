26 июня — круглый стол «Становятся ли наши дома умнее?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какая техника чаще всего приобретается для умного дома? Какие гаджеты пользуются спросом?
- Умная бытовая техника — игрушка или серьезные устройства?
- Как создать единую систему управления умным домом? Какие ресурсы для этого нужны?
- Российские приборы и техника для умного дома — есть ли альтернатива Китаю?
- Программное обеспечение для умного дома.
- Интернет вещей и как он развивается.
- Какие технологии умного дома могут внедряться на этапе строительства? Насколько активно застройщики их внедряют? Готовы ли УК управлять умными домами?
- Сколько стоит «умный дом»? Дешевеют ли технологии по мере их распространения?
Продажи умных гаджетов для дома растут в первом квартале 2023 года (https://www.fontanka.ru/2023/04/18/72229694/): активно растет спрос на смарт-розетки, интеллектуальные системы освещения и другие устройства, позволяющие экономить энергоресурсы. Минстрой даже предлагает устанавливать в новостройках умные счетчики. Умная бытовая техника тоже уже никого не удивляет, хотя еще не так сильно распространена, как могла бы. О том, насколько умным можно сделать дом и сколько это сегодня стоит — обсудим на круглом столе.
К участию в круглом столе приглашаются производители, дистрибьюторы и ретейлеры умных гаджетов для дома; разработчики программного обеспечения, технических решений и технологий; телекоммуникационные компании; строительные компании и проектные бюро; эксперты рынка.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 26 июня 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Маргарита Комиссарова, +7 (905) 212–56–91, margarita.k@fontanka.ru