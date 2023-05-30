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    23 июня - круглый стол «Недальнее зарубежье: как вести бизнес в сопредельных государствах?»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какие страны ближнего зарубежья оказались наиболее популярны для открытия бизнеса Россиянами в 2022-2023 году? Почему?
    • Особенности открытия счетов и перевода денег между странами с Россией и с Западом.
    • Налоговые условия и льготы, которые можно получить в разных странах.
    • Менялись ли условия за последний год? Где стало сложнее?
    • Бытовые условия для жизни: визы, получение ВНЖ, поиск и аренда жилья, обучение детей, медицинские страховки.
    • Перспективы развития бизнеса в дальнем зарубежье.

    Российский бизнес в поисках площадок для международного развития в прошлом году выбирал не только далекие Турцию и Арабские Эмираты. Привлекательными оказались страны СНГ, а также Грузия, куда отправилось большое количество релокантов. Кто-то перевез свой бизнес в эти страны полностью, другие – открыли представительства, чтобы продолжать работать с Западом. О том, чем отличаются страны и ведение там бизнеса, и где российским бизнесменам рады больше всего – обсудим на круглом столе.

    К участию в круглом столе приглашаются компании, развивающие бизнес в сопредельных государствах; консультанты по развитию бизнеса в других странах; представители банков, осуществляющих валютные переводы

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 23 июня 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, + 7 (981) 749–48–63

    План мероприятий

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