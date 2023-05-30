23 июня - круглый стол «Недальнее зарубежье: как вести бизнес в сопредельных государствах?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие страны ближнего зарубежья оказались наиболее популярны для открытия бизнеса Россиянами в 2022-2023 году? Почему?
- Особенности открытия счетов и перевода денег между странами с Россией и с Западом.
- Налоговые условия и льготы, которые можно получить в разных странах.
- Менялись ли условия за последний год? Где стало сложнее?
- Бытовые условия для жизни: визы, получение ВНЖ, поиск и аренда жилья, обучение детей, медицинские страховки.
- Перспективы развития бизнеса в дальнем зарубежье.
Российский бизнес в поисках площадок для международного развития в прошлом году выбирал не только далекие Турцию и Арабские Эмираты. Привлекательными оказались страны СНГ, а также Грузия, куда отправилось большое количество релокантов. Кто-то перевез свой бизнес в эти страны полностью, другие – открыли представительства, чтобы продолжать работать с Западом. О том, чем отличаются страны и ведение там бизнеса, и где российским бизнесменам рады больше всего – обсудим на круглом столе.
К участию в круглом столе приглашаются компании, развивающие бизнес в сопредельных государствах; консультанты по развитию бизнеса в других странах; представители банков, осуществляющих валютные переводы
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 23 июня 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, + 7 (981) 749–48–63